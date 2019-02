Meer grote namen op het Duurzaam Gebouwd Congres

De programmering voor het Duurzaam Gebouwd is bekend. Ook deze editie hebben we weer topexperts die je inspireren binnen drie thema’s: #VanGasLos, Circulariteit en Ketensamenwerking. In dit artikel laten we zien van welke presentaties je kunt genieten tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019.

Regiodirecteur Hilbrand Katsma van Van Wijnen Noord & Oost laat ons zien hoe binnen Van Wijnen aan oplossingen wordt gewerkt voor de uitdagingen waar de bouw zich voor gesteld ziet. Hoe blijven we bouwen ondanks de schaarste in grondstoffen en het tekort aan personeel in de bouw? Circulariteit en industrialisatie zijn hierin belangrijke thema’s Ontdek aan de hand van zijn presentatie hoe het bouwlandschap verandert.

Ook Vereniging Circulair Fryslân staat op het podium. Eerder gaf directeur Houkje Rijpstra al aan dat circulariteit een kwestie is van ‘niet zeuren maar gewoon doen’. Zoek je naar concrete en vooral mooie voorbeelden van circulaire ontwikkelingen, dan zit je goed bij deze presentatie. Naast een bouw-agenda heeft deze partij vooral een doe-agenda, zo laat ook een challenge met woningcorporaties en energiecampus Leeuwarden zien. Zij wordt samen met Douwe Faber geïnterviewd door de altijd betrokken dagvoorzitter Inge Diepman.

In een eerder artikel gingen we al in op de presentaties van transitie-expert Andy van den Dobbelsteen, wethouder Erik Faber, managing partner Eric Zweers van abcnova en gedeputeerde Michiel Schrier. Het gaat natuurlijk niet alleen om de plenaire presentaties. We hebben voldoende netwerkmomenten ingebouwd om ervoor te zorgen dat jij de verbinding legt om je volgende grote verduurzamingsopgave te starten. Dat doe je onder andere bij een van de vele workshops. Lees het artikel ‘Begin 2019 met een opdrachtklapper’ om een indruk te krijgen van de vele workshops die op je staan te wachten.

Heb jij je nog niet ingeschreven voor het congres? Doe dat dan gauw! Over 9 dagen is het al zover.