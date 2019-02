Duurzaam Gebouwd Congres op 14 februari 2019 is uitverkocht

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 is uitverkocht. Meer dan 700 koplopers uit de bouw- en vastgoedsector hebben zich ingeschreven en daarmee zijn alle stoelen bezet. Deze koplopers verdiepen zich op donderdag 14 februari 2019 onder meer in het thema ‘It Giet Om’ met subthema’s Circulariteit, #vangaslos en ketensamenwerking. Ze wonen workshops van experts bij, die voor een groot deel in het teken staan kennisdeling en krijgen hierbij praktische handvatten om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad gezamenlijk te kunnen versnellen.

Wij hopen van harte dat wij mensen niet teleurstellen met dit bericht. Wij verwijzen je graag nog onze andere events, bekijk deze hier.