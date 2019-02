Nominaties Duurzaam Bouwen Awards: categorie Meest Duurzame Corporatie

De nominaties in de categorie Meest Duurzame Corporatie van de Duurzaam Bouwen Awards 2019 zijn bekend. Ook zo benieuwd wie er mogelijk in de prijzen gaat vallen? In dit artikel stellen we de verschillende corporaties aan je voor.

De eerste genomineerde is Alwel. In deze video leer je meer over de duurzaamheidsdoelstellingen van deze corporatie.

De tweede genomineerde is Woonwaard. Benieuwd naar hoe deze corporatie zich inzet voor verduurzaming? Bekijk dan de video.

De derde en laatste genomineerde is Stichting Wooncompagnie. Ontdek in een video hoe de corporatie zich profileert op het gebied van duurzaamheid.

Benieuwd wie van de genomineerden zich de winnaar mag noemen? Dit wordt bekendgemaakt op 14 februari 2019 tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden.