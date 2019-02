Nominaties Duurzaam Bouwen Awards: categorie Meest Duurzame Gemeente

De nominaties in de categorie Meest Duurzame Gemeente van de Duurzaam Bouwen Awards 2019 zijn bekend. Ook zo benieuwd wie er mogelijk in de prijzen gaat vallen? In dit artikel stellen we de verschillende gemeenten aan je voor.

De eerste genomineerde is de gemeente Den Haag. Ontdek in het filmpje op welke manier deze gemeente zich inzet voor duurzaamheid en duurzame projecten.

De tweede genomineerde gemeente is Tilburg. Benieuwd waarom deze gemeente als genomineerde naar voren komt? Bekijk dan de video.

De derde en laatste genomineerde is gemeente Utrecht. Uit onderstaande film blijkt waarom de gemeente is geselecteerd voor de prestigieuze Duurzaam Bouwen Awards.

Benieuwd wie van de genomineerden zich de winnaar mag noemen? Dit wordt bekendgemaakt op 14 februari 2019 tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden.