Nominaties Duurzaam Bouwen Awards: categorie Meest Duurzame Project

De nominaties in de categorie Meest Duurzame Project van de Duurzaam Bouwen Awards 2019 zijn bekend. Ook zo benieuwd wie er mogelijk in de prijzen gaat vallen? In dit artikel stellen we de verschillende projecten uitgebreid aan je voor.

De eerste genomineerde is ‘NeroZero-lab & 44 NeroZerowoningen’. Eerder besteedden we op Duurzaam Gebouwd al aandacht aan deze verduurzaming. Opvallend bij de verduurzaming is onder andere de focus op gezondheid van bewoners en de slimme combinaties van oplossingen.

De tweede genomineerde is ‘De Leister Igge’, een schoolrenovatie die tot stand is gekomen door anders te financieren en goed samen te werken. De school uit 1970 in Opeinde werd met de aanpak School Vol Energie verduurzaamd, met een geïntegreerd prestatiecontract.

De derde en laatste genomineerde is The Green House uit Utrecht. In Duurzaam Gebouwd Magazine #41 lees je meer over het project, waar circulair bouwen en ontwerpen voor demontage de boventoon voerde.

Benieuwd wie van de genomineerden zich de winnaar mag noemen? Dit wordt bekendgemaakt op 14 februari 2019 tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden.