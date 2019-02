Winnaars van Duurzaam Bouwen Awards stralen op Duurzaam Gebouwd Congres 2019

De winnaars van de Duurzaam Bouwen Awards stonden in de schijnwerpers tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. In vier verschillende categorieën werden prijzen uitgereikt. Voor drie categorieën besliste een vakjury, voor één categorie mocht het publiek stemmen. Honderden deelnemers van het congres gaven aan wie er aan de haal mocht met de publieksprijs.

Inspirerend voorbeeld voor onderwijsgebouwen

In de categorie ‘Meest duurzame project’ waren ‘NeroZerolab & 44 NeroZerowoningen’, ‘De Leister Igge’ en ‘The Green House’ genomineerd. De Leister Igge in Opeinde ging uiteindelijk naar huis met de Gouden Kikker, de prijs voor het meest duurzame project. De jury roemde het project omdat het een inspirerend voorbeeld is voor alle onderwijsgebouwen in Nederland.

Klimaatrobuustheid

Ook gemeenten lieten hun spierballen zien op het gebied van duurzaamheid. Ambities van gemeenten Utrecht, Tilburg en Den Haag werden getoond in diverse filmpjes. Uiteindelijk kwam gemeente Utrecht als winnaar uit de strijd en won de circulaire ring. Bijzonder is dat de gemeente over groen en klimaatrobuustheid van wijken nadenkt en dat er van elk aspect van duurzaamheid een voorbeeld is te vinden.

Nummer 1 woningcorporatie

In de derde categorie ‘Meest duurzame corporatie’ konden woningcorporaties laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van verduurzaming. Alwel, Woonwaard en Stichting Wooncompagnie voerden de top 3 aan en Woonwaard werd geselecteerd als nummer 1. De jury oordeelde dat Woonwaard een vooroplopende corporatie is en dat duurzaamheid bij hen in de genen zit. Onder andere om deze redenen ging de WoCo25 naar Woonwaard. Ten slotte was er nog de publieksprijs. De deelnemers van het Duurzaam Gebouwd Congres mochten hun stem uitbrengen en waren het meest onder de indruk van The Green House. Lees meer over dit project op DuurzaamGebouwd.nl.

Criteria

De onafhankelijke jury, bestaande uit Wim Hazeu, Robert Koolen, John Nederstigt en Andy van den Dobbelsteen, hebben deze partijen genomineerd vanwege de opschaalbaarheid en betaalbaarheid van de projecten en genomen maatregelen. Ook bijzondere vormen van samenwerking zijn hoog gewaardeerd, net als een brede, integrale duurzame aanpak. Dat wil zeggen dat naast investeringen in energiemaatregelen ook aandacht wordt besteed aan circulariteit en gezondheid.

Initiatief

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van de Stichting Duurzaam Bouwen Awards, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld en heeft als doel verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. De Awards worden ondersteund door partners Bouwend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Platform CB’23. Meer informatie over de uitreiking, de prijzen en de profielen van de juryleden is te vinden op de website van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards.