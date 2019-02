Talenten krijgen podium dat ze verdienen

Met het nijpende tekort aan handen in de bouw- en vastgoedsector is er een schreeuw om goed opgeleide professionals. Building Holland hoorde de geluiden en besteedt tijdens de 2019-editie aandacht aan de zoektocht naar talent met het nieuwe programmaonderdeel ‘Talenten’.

“Het gebrek aan talenten is op dit moment de zwakke schakel in de bouw”, zegt Richard Klein, Building Holland Event Director. “We steunen de initiatieven van bedrijven om aandacht te vragen voor het onderdeel ‘Talenten’ op meerdere vlakken zoals de live hackathon van KPE, de Young TVVL Community en Meet & Greets met partners.”

Focus verleggen naar kennis

Een partij die zich nadrukkelijk bezighoudt met het ontwikkelen van talenten is KPE Groep. Het bedrijf presenteert zich tijdens Building Holland als mensontwikkelaars van talenten. Ron Koenen, eindverantwoordelijk voor de KPE-Groep is van mening dat een deel van de personele problemen in de bouw-, vastgoed- en installatiesector is op te lossen door het kennis- en kundeniveau van medewerkers te verhogen. “We moeten veel meer uitgaan van de reële situatie waarin de sectoren zich momenteel bevinden. Ik hoor heel vaak ‘We hebben tekort aan handjes’. Maar daar houdt het niet mee op. Je kunt het constateren, maar wat ga je er aan doen? We hebben geen tekort aan mensen, we hebben een tekort aan kúndige mensen. Je kunt er voor zorgen dat je medewerker meer kennis en kunde heeft en zo het tekort aan mensen substantieel verminderen.”

Hackathon

KPE Groep organiseert tijdens Building Holland met circa tien studenten van de HTI post hbo opleiding Bouwmanagement een zogenaamde hackathon. Koenen: “We leggen de studenten een door vier bouwers concreet opgestelde casus op gebouwniveau voor. Uiteraard is het een vraag waar de bouwwereld op dit moment nog geen concrete oplossing voor heeft. We beginnen ’s middags om 12.00 uur. De studenten worden uitgedaagd om binnen 24 uur met een oplossing te komen. Het publiek dat Building Holland bezoekt mag meepraten en meedenken over de oplossing.”

Talent Academy

Een andere belangrijke partner van Building Holland bij de invulling van het onderdeel ‘Talenten’ is TVVL. TVVL is kennispartner in de technologiesector en richt zich op technische hbo’ers. Cas Wiegman, coördinator Cursussen bij TVVL: “Wij vestigen tijdens de beurs graag aandacht op de TVVL Talent Academy. De Academy omvat twee opleidingstrajecten: werktuigbouwkunde en elektrotechniek.” TVVL vormt met twintig kennispartners en bedrijfsleden op de beurs het TVVL Kennisplein. Dit plein staat in het teken van kennisdelen, kennisoverdracht, ontmoeten en samenwerken, met de nadruk op collectiviteit. Wiegman: “Wij willen jongeren aan onze vereniging binden en helpen ze graag vanuit onze Young TVVL Community op weg met werk, carrière en netwerk. We willen deze young professionals in een ongedwongen sfeer bij elkaar brengen en ontmoeten op ons Kennisplein op Building Holland.”

Jong en oud talent

Ook Croonwolter&dros gaat op Building Holland op zoek naar talent. Deze technisch dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en data, actief in de bouw infra, utiliteit en industrie met 2.750 medewerkers op de loonlijst is doorlopend op zoek naar talent. Harold Vreeburg, directeur HR bij Croonwolter&dros: “Het is nog niet zo dat we in onze ontwikkelingen worden belemmerd, maar het is wel een bron van zorg. In de crisistijd zijn veel mensen onttrokken aan de bouw- en installatiesector en je ziet dat het lastig is om die terug te halen. Het is hard werken om mensen voor de sector te enthousiasmeren. Het gaat daarbij trouwens niet alleen over jong talent. Ook ouder talent is welkom.”

Bij dat enthousiasmeren schaakt Croonwolter&dros op meerdere borden. Zo heeft het werkplekken voor meer dan 120 bbl’ers en voor de hbo en universitair geschoolden is er een intern ontwikkelprogramma voor technisch talent. Voor wat betreft de deelname aan Building Holland houdt Vreeburg zijn kaarten nog even tegen de borst. “We presenteren daar de ‘Top in Technologie’ community, die is gericht op het enthousiasmeren en verbinden van technisch talent, met als kernwoorden ‘verbinden en bouwen’. Hoe dat er exact uitziet, houden we nog even voor ons.”

Building Holland 2019

Building Holland is hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoedsector van 9 tot en met 11 april 2019 in RAI Amsterdam. Hier worden drie dagen lang actuele thema’s zoals digitalisering in de bouw, energietransitie en circulariteit belicht. Ook zijn er drie innovatieboulevards waar alle nieuwe ontwikkelingen en trends worden getoond. Via de officiële website van Building Holland krijg je gratis toegang tot het event.