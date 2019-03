Koplopers maken werk van circulaire bouw

Circulariteit is een onderwerp dat het laatste jaar op de lippen van bijna iedere bouwer ligt. Werd 3 jaar geleden nog glazig gekeken bij de term, nu wordt instemmend geknikt. Toch weet nog lang niet iedereen wat exact onder circulariteit wordt verstaan en hoe het vorm kan worden gegeven. Tijdens Building Holland, het innovatie event voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector op 9, 10 en 11 april 2019 in RAI Amsterdam, is circulariteit daarom een van de belangrijke hoofdthema’s.

Building Holland besteedt uitgebreid aandacht aan circulariteit. Deels aan de hand van het lezingenprogramma, deels op de stands bij de exposanten en ook op de Innovation Boulevards komt het onderwerp ter sprake. Een belangrijke partij die zich al langere tijd bezighoudt met circulariteit is Cirkelstad. Dit is een coöperatie van koplopers die werk maken van de circulaire en inclusieve bouwpraktijk. Zowel publieke als private partijen, zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen treffen elkaar binnen de aangesloten steden, delen ervaringen en voeren projecten gezamenlijk uit waarmee een nationale toolbox ontstaat en iedereen ermee aan de slag kan.

Nieuw normaal

Rutger Büch, werkzaam voor Cirkelstad, is van mening dat hij bij Building Holland exact is aangeland bij de doelgroep die hij wil bereiken. Cirkelstad gaat zich dan ook nadrukkelijk manifesteren. “Met onze 16 Partnersteden bouwen we op dit moment doorlopend aan principes, dialoog en tooling die bewustwording, handelingsperspectief en opschaling mogelijk gaan maken. Circulariteit staat niet op zichzelf als ‘het antwoord op al uw vragen’. De integrale benadering van thema’s als energieneutraal, klimaat adaptatie, van het gas los, gezondheid en digitalisering maakt de businesscase rond en daarmee de oplossing mogelijk. Dat maakt dit onderwerp ook zo boeiend en in onze optiek begint het door diverse partijen bij elkaar te brengen, vandaar dat we de aanwezigheid op de beurs als een absolute must zien”, zegt Büch, die de verdere professionalisering van de sector ziet als de grootste uitdaging. “Wordt er werk gemaakt van technische oplossingen met bijpassende opleidingen, zodat we weten wat we moeten doen, en die werkwijze dan ook als het ‘nieuwe normaal’ gaan toepassen? Het zijn interessante vragen die we graag aan de bezoekers van Building Holland stellen.”

Nieuw economisch model

New Horizon Urban Mining is partner van Cirkelstad en ook aanwezig op de beurs. Het bedrijf van Michel Baars laat al een paar jaar zien dat circulair bouwen heel goed mogelijk is. New Horizon ziet de stad als bron en vergaart materialen en grondstoffen uit de bebouwde omgeving voor hoogwaardig hergebruik. Samen met het Urban Mining Collective zorgen zij dat de vrijgekomen (bouw)materialen en -producten bij slooptrajecten via upcycling weer de markt op gaan. Van circulair dakbitumen tot circulair beton, van een circulaire gevelsteen tot nieuwe deuren uit sloophout. Met deze manier van werken wordt het milieu aanzienlijk minder belast door onder meer het terugdringing van CO2-uitstoot. Het bedrijf ziet de circulaire economie dan ook als nieuw economisch model. Op Building Holland deelt New Horizon graag haar ervaring van de verschillende upcycling projecten. Ook laat het bedrijf zien hoe je al in de ontwerpfase van bouwprojecten de CO2-uitstoot van materialen kunt terugdringen.

Circulair bio-based product

Een partij die zich ook bezighoudt met circulariteit is Isovlas. Dit bedrijf is producent van isolatiemateriaal op basis van natuurlijke vezels van vlas en geschikt voor losse isolatie, dakplaten en na-isolatie. In het kader van circulariteit, recycling en hergebruik is Isovlas-directeur Rogier van Mensvoort van mening dat hij een prachtig product in handen heeft. “Bij recycling is sprake van downsizing. Op zich al een goede ontwikkeling, maar nog beter is hergebruik. Ons isolatiemateriaal is natuurlijk en de vlasvezels zijn zelfherstellend en dus heeft het over 50 jaar nog dezelfde isolatiewaarde. Neem je de inflatie mee in dit verhaal, dan is ons product over 50 jaar alleen maar gestegen in waarde. De markt moet nog meer op zoek naar dit soort producten”, aldus Van Mensvoort, die vooral het energieneutraal maken van de bestaande bouw als de grootste uitdaging voor de markt ziet, zeker als dat deels ook nog moet gebeuren met het oogpunt op circulariteit. “Bij nieuwbouw kun je tekenen en ontwerpen wat je wilt, maar bij een bestaande bouw moet je de producten aanpassen aan het gebouw. Dat is niet altijd eenvoudig. Genoeg dus om bij Building Holland met elkaar over van gedachten te wisselen.”

