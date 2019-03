Groene Pen 2018 uitgereikt tijdens Duurzaam Gebouwd Congresdiner

De avond voorafgaand aan het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 vond het Duurzaam Gebouwd Congresdiner plaats, in het Natuurmuseum Fryslân. Hier verwelkomde gedeputeerde Michiel Schrier van provincie Fryslân de 116 dinergasten in zijn provincie.

Hij vertelde vervolgens over de uitkomsten van drie rondetafelgesprekken die werden gehouden vlak vóór het diner. De gesprekken gingen onder andere over de implementatie van Rapid Circular Contracting en de verbanden tussen de energietransitie en circulariteit.

Daarnaast voltrok zich een plechtigheid, namelijk de uitreiking van de Groene Pen. De pen gaat jaarlijks naar de Duurzaam Gebouwd-expert die de meest gelezen expertpost publiceert. Dit jaar sleepte Jan Willem van de Groep de prestigieuze prijs in de wacht. Hij won met de best gelezen expertpost van 2018: ‘Wet VET: waarom gasloos bouwen wél kan’.

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: The Aftermovie

Wil je het congres herbeleven? Dan raden we je de terugblik-video aan, het fotoverslag en ons redactionele verslag. Op Twitter kun je in onze tijdlijn berichten teruglezen die we gedurende die dag publiceerden. Houd ook ons YouTube-kanaal in de gaten, want we hebben verschillende video-interviews afgenomen tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019. Op DuurzaamGebouwdCongres.nl houden we je op de hoogte van publicaties als de terugblikvideo.