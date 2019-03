Koplopers worden bekroond tijdens achtste editie ABN AMRO Duurzame 50

Het is bijna zover. De achtste editie van de ABN AMRO Duurzame 50 staat op de rol. Op 10 april 2019 weten we wie de koplopers zijn die de gebouwde omgeving toekomstbestendig maken en levens veranderen met hun duurzame initiatieven.

Foto boven: Thomas Rau wint ABN AMRO Duurzame 50 2018

De uitreiking dit jaar belooft bijzonder te worden. We verklappen je nog niet wat we van plan zijn, maar we kunnen al wel aangeven dat we dit jaar goed laten zien welke impact de top van de bouw- en vastgoedsector maakt. Onze vakjury buigt zich over de inzendingen om gezamenlijk uit te maken wie in deze top 50 thuishoort. Ze letten onder andere op het initiëren van duurzame samenwerking en actieve kennisdeling, een eigenschap die Duurzaam Gebouwd ook nastreeft.





Hall of fame

Een plek verwerven in de top 50 is niet zomaar ‘meedingen naar een award’. Dat kun je zien aan het kaliber van mensen die eerder aan de haal gingen met deze prijs. We noemen Thomas Rau, Stefan van Uffelen, Claudia Reiner en Jan Willem van de Groep. Om in één adem genoemd te worden met deze mensen is natuurlijk een privilege.

Weet jij wie er in deze hall of fame thuishoort? Dan kun je hem of haar voordragen. Dat doe je door enkele persoonsgegevens in te vullen en een (korte) motivatie. Een kleine moeite om iemand op een grootse manier te belonen voor het harde werk voor verduurzaming.

Lees meer over de Duurzame 50 en draag jouw favoriet voor. Bekijk ook de ranking van 2018: 50-26, 25-11, en 10-4.