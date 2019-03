Elektrische designradiatoren in de spotlight

Duurzaam Gebouwd-partner Vasco Group toont op de ISH in Frankfurt een aantal nieuwe designradiatoren en ventilatie-units met wtw.

De beurs vindt plaats van maandag 11 tot en met 15 maart 2019 en de Vasco-stand is te bezoeken in hal 12.1, stand E30. Als innovaties toont het bedrijf de ONI-EL en BEAMS MONO-EL. Eerstgenoemde innovatie betreft een elektrische variant van de aluminium designradiator ONI. Deze speelt in op een groeiende all-electric omgeving. Met 8mm is het de dunste Vasco-radiator ooit, volledig uit aluminium. Voor de installateur verandert er weinig, want aan de montage is niets veranderd ten opzichte van de watervoerende ONI-radiatoren.

Ook met de Beams Mono, zet Vasco een stap verder met een elektrische variant. Deze Beams Mono-EL bestaat uit verticale profielen met een licht, duurzaam en te recyclen materiaal. Er zijn geen cv-aansluitingen en de radiator maakt gebruik van dubbele functionaliteiten. Enerzijds spreken we van een veilige werking dankzij een permanente meting en controle van oppervlaktetemperatuur, anderzijds kan de ruimtetemperatuur nauwkeurig gecontroleerd worden.

Vasco Group is te bezoeken op de ISH in hal 12.1, stand E30. In het partnerprofiel onderaan lees je meer informatie over de visie en de innovaties van deze Duurzaam Gebouwd-partner.