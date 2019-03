Eerste sprekers bekend voor Futurea-podium op Building Holland 2019

In dit artikel stellen we je een deel van de sprekers voor die het podium betreden van Duurzaam Gebouwd op Building Holland 2019. Harm Valk, Jim Teunizen en David Anink gaan in op diverse onderwerpen binnen de thema’s Energietransitie en Circulair Bouwen. Benieuwd waar deze experts het over gaan hebben tijdens hun presentatie? Wij lichten een tipje van de sluier op.

Vernieuwde BENG-eisen

Harm Valk brengt je op dinsdag 9 april om 13.25 uur up-to-date met de vernieuwde BENG-eisen: ‘Binnenkort zijn alle nieuwe gebouwen (bijna) energieneutraal. Toch zijn veel koplopers teleurgesteld in de hoogte van de concept-BENG-eisen en hebben ze die kritiek geuit tijdens de internetconsultatie. Wat wordt de betekenis van de nieuwe regels voor het rekenen aan de energieprestatie? Moeten we ons richten op het wettelijke minimum, of spelen andere zaken ook een rol bij het ontwerp van een gezond, bruikbaar, veilig en duurzaam gebouw? Ik plaats de BENG-eisen voor jou in perspectief.

Nut en noodzaak van circulair bouwen

Op donderdag 11 april om kun je het aan Jim Teunizen van Alba Concepts overlaten om je de nut en noodzaak van circulair bouwen te presenteren. ‘Nederland circulair in 2050. Dit betekent dat opdrachtgevers, in de bouw- en vastgoedsector, steeds vaker vragen om een prestatie op het gebied van circulaire bouw. Het is daarom belangrijk om aan te kunnen tonen, in welke mate circulariteit onderdeel is van een vastgoedportefeuille, huisvestingsvraag of bouwconcept. Wij ontwikkelden een beoordelingsmodel die het mogelijk maakt om het circulariteitsniveau van gebouwen te bepalen. Twee praktijkcasus passeren de revue, één met een woningcorporatie en één met een bedrijf.’

MPG op de schop

Op diezelfde donderdag neemt David Anink van W/E Adviseurs je mee naar de MPG. ‘Het systeem gaat fors op de schop: de nieuwe MPG en de NMD 3.0 komen de tweede helft van 2019 beschikbaar. Circulaire strategieën worden beter gewaardeerd in de MPG en het wordt mogelijk om tweedehands producten te kiezen. Ook kun je straks bij een aantal producten onder voorwaarden, zoals demontabele bevestiging voor een gunstigere variant kiezen. MPG-expert Davink Anink geeft je een voorproefje op de MPG-cursus van W/E adviseurs.’

Wil je bovenstaande sprekers niet missen? Schrijf je dan in voor Building Holland 2019. Dat doe je gratis via deze link.