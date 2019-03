Nomineer jouw favoriet voor de ABN AMRO Duurzame 50

Ken jij iemand die zich tomeloos inzet voor een duurzamere wereld en gebouwde omgeving? Nomineer dan jouw favoriet voor de ABN AMRO Duurzame 50 en zorg dat deze persoon een plek krijgt in de hall of fame.

Foto: De top 10 van de ABN AMRO Duurzame 50

Nomineren is snel voor elkaar, via deze pagina. Geef kort aan waarom jouw favoriet het verdient om de lijst aan te voeren met koplopers op het vlak van verduurzaming. Het is tot en met 17 maart 2019 mogelijk om je favoriet te nomineren. Daarna stelt de vakjury een ranglijst op.

Tijdens het Green Tie Gala 2018 werd Thomas Rau gekozen als winnaar, door een vakjury bestaande uit onder anderen Jan Jaap Blüm, Petran van Heel en Claudia Reiner. De architect en Madaster-oprichter reageerde enthousiast en overdonderd. Het team van Madaster stond achter Rau op het podium en gaf aan dat Thomas vanuit passie en liefde voor de mensheid inzet op verduurzaming van de gebouwde omgeving. “Eigenlijk is deze titel opzienbarend, omdat ik vaak aangeef dat ik tegen duurzaamheid ben”, gaf Rau aan. “Het is optimalisatie van bestaande systemen. Maar we moeten het systeem omgooien. Toch ben ik blij met deze onderscheiding, die aangeeft dat we deze transitie willen doormaken.”

Jonge professional in het zonnetje

Naast de ABN AMRO Duurzame 50 kreeg ook de Young Professional Award volop aandacht. Deze award werd uitgereikt aan de meest veelbelovende toekomstige groene leider. Marianne Davidson won de prijs, onder andere vanwege haar inzet op de Toekomststoel, een initiatief dat duurzaamheid een plek moet geven. “Het onderwerp moet een vaste plek krijgen in vergaderingen”, zo reageerde een enthousiaste Davidson.

Green Tie Gala 2019

De winnaar staat in de spotlight tijdens het Green Tie Gala 2019, tijdens Building Holland 2019 in RAI Amsterdam. In het artikel ‘Koplopers worden bekroond tijdens achtste editie van ABN AMRO Duurzame 50’ lees je meer over de eerdere winnaars.