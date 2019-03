Helga van Leur presenteert Green Tie Gala 2019

De presentatie van het Green Tie Gala 2019 is in handen van meteoroloog Helga van Leur. Zij leidt de avond met onder andere de uitreiking van de prestigieuze ABN AMRO Duurzame 50-award in goede banen.

Sinds 1997 is Van Leur actief als TV-meteoroloog en verzorgt ze lezingen over de relatie tussen onder andere het weer, klimaat en duurzaamheid. “Mijn passie ligt bij hoe wij onze toekomst kunnen beïnvloeden op een positieve manier”, vertelt Van Leur. “Ik blijf leren en deel dat graag tijdens lezingen, dagvorzitterschappen of TV-werk. Als kind was ik gefascineerd door hoe ingenieus de natuur werkt: elke dag ander weer, elke plek verschillende landschappen, elke streek andere mensen en culturen. Een combinatie van nieuwsgierigheid en toeval brachten mij naar de Universiteit van Wageningen waar ik Bodem, Water en Atmosfeer heb gestudeerd.“

Met haar focus op het delen van kennis en passie is Van Leur een perfecte match voor de presentatie van het Green Tie Gala. “Vandaag hebben we morgen in handen!”

Ook zo benieuwd naar het jaarlijkse Green Tie Gala in de RAI Amsterdam? Het gala vindt dit jaar plaats op woensdagavond 10 april, als onderdeel van Building Holland. Lees meer over de feestelijke gelegenheid en schrijf je in. Een van de onderdelen van het Green Tie Gala is de uitreiking van de ABN Amro Duurzame 50. Via deze link leer je meer over de award. Bekijk ook dit artikel met daarin een terugblikvideo naar een eerder Green Tie Gala. Let op: de nominaties voor de ABN AMRO Duurzame 50 zijn inmiddels gesloten.