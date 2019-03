Kennisdelen tijdens Side Events op Building Holland 2019

De (on)mogelijkheden van circulaire installaties in gebouwen, gezonde verstedelijking en icoonprojecten en de technische voorbereidingen op #VanGasLos zijn onderwerpen tijdens verschillende Side Events gedurende Building Holland 2019.

Deze side events zijn specifiek bedoeld om kennis te delen over verschillende actuele onderwerpen, waaronder de energietransitie en circulariteit. Op dinsdag 9 april start het Hé van Empel kennisevent om 13.30 uur, waar je meer leert over de randvoorwaarden om #VanGasLos te gaan.

Op woensdag 10 april vindt het side event ‘Circulair installeren in de praktijk’ plaats. Hier kom je meer te weten over de bottlenecks en kinderziekten om circulaire installaties te realiseren.

Op diezelfde dag leer je vanaf 13.05 alles over gezonde verstedelijking, in het kader van het dagthema ‘Slim & Gezond’. Je ontdekt onder andere hoe projecten als de Cartesiusdriehoek Utrecht, De Groene Loper Maastricht en het Urban Interactive District Amsterdam zijn vormgegeven. ’s Avonds staat het Green Tie Gala op het programma, waarvan de presentatie in handen is van Helga van Leur.

Wil je je voor een of meerdere side events inschrijven? Bekijk dan de agenda. Door je voor een of meerdere van deze side events aan te melden heb je direct toegang tot Building Holland 2019.