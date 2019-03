Kant en klaar energiedak met dakraam

BENG staat voor de deur. In 2020 moeten alle nieuwe gebouwen Bijna Energieneutraal zijn. Een van de elementen van BENG is het opwekken van duurzame energie. Twee Duurzaam Gebouwd-partners sloegen de handen ineen voor een integrale oplossing: een energiedak met geïntegreerde dakramen.

De innovatie komt uit de stal van Emergo, fabrikant van prefab daken en VELUX Nederland, leverancier van daglichtoplossingen. Het energiedak met de naam ‘Navitect II’ combineert een pv-dak met frisse lucht en licht, waarfbij het hele dak als één geheel wordt geleverd.

“Deze oplossing komt voort uit de vraag in de markt”, vertelt Marcel Vreeken van VELUX Nederland. “Door de BENG-voorschriften die eraan komen en het klimaatakkoord neemt de vraag naar zonnepanelen flink toe. Bewoners hebben daarnaast ook behoefte aan een prettige woonruimte onder het hellende dak, een esthetisch mooie oplossing en een gezond binnenklimaat.”

Prefab in de fabriek

De prefab-daken worden gemaakt in de fabrieken van Emergo in Stadskanaal en Almelo. “We hebben alles uitvoerig kunnen testen, onder meer in de windturbines van VELUX in Denemarken”, zegt Jan-Willem de Lange van Emergo. “De proefopstelling heeft alle testen doorstaan, van normale regenbuien tot orkanen, en onze fabriek is gereed voor de productie van de energiedaken. Het voordeel van prefab is dat we tijdens productie geen last hebben van weersinvloeden, waardoor we snel en volgens hoge kwaliteitsstandaarden kunnen leveren.”

Door de integrale aanpak staan beide bedrijven in voor gegarandeerde kwaliteit. “Als een dak al vol ligt met pv-panelen en er later een dakraam in wordt gezet, moet je goed opletten of alles waterdicht wordt aangebracht en goed bekijken wat het effect ervan is op het vermogen. Eerdere berekeningen kloppen vaak niet meer en je ontkomt er niet aan een gat te maken in een bestaand dak. Geen lekker gevoel voor een aannemer, architect en de bewoner”, aldus Vreeken.

1.000 woningen per dag verduurzamen

Doordat Emergo met verschillende pv-leveranciers werkt, kan het vrij eenvoudig daken op maat maken. “Kiest een aannemer of architect bijvoorbeeld voor een groter dakraam of meerdere dakramen, dan kunnen panelen met een hoger vermogen toch dezelfde hoeveelheid energie opwekken. Het omgekeerde is ook het geval, zodat we voor vrijwel elke prijscategorie een passende oplossing hebben.”

De komende 30 jaar moeten er 1.000 woningen per werkdag worden aangesloten op een compleet duurzame energievoorziening. Er wordt daarbij al snel naar daken gekeken. “Een hellend dak is vaak een eenvoudig en effectief object om een bestaande woning energiezuiniger te maken,” zegt De Lange.