Warmtetransitie Monitor geeft status quo weer

Benieuwd naar hoe ver een gemeente is in de warmtetransitie? Duurzaam Gebouwd-partner DWA ontwikkelde een Warmtetransitie Monitor voor stakeholders als woningcorporaties, netbeheerders en gemeenten, om een goed overzicht te krijgen van de vorderingen in de transitie.

Op de website van DWA.nl kun je de kaart bekijken. Je kunt hierbij over de gemeenten scrollen en doorklikken voor meer informatie. Met kleurcodes wordt duidelijk hoe ver een gemeente is bij het vaststellen van een transitievisie warmte: groen betekent dat de Transitievisie Warmte gereed is. Bij oranje zijn gemeenten goed op weg, maar een transitievisie - inclusief participatieproces en bestuurlijke vaststelling - is het nog niet. Staat de gemeente nog 'in het rood', dan betekent het niet dat er niets gebeurt. Stappen in de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving zijn dan nog niet gemaakt.

Transitie in beeld

In het Klimaatakkoord wordt een tool aangekondigd waarmee de voortgang van het opstellen van de Transitievisies zichtbaar wordt. DWA zet zich in voor een duurzame toekomst voor volgende generaties en vindt het belangrijk inzichtelijk te maken hoe Nederland er nú al voor staat. De 25 gemeenten die DWA in het afgelopen jaar ondersteunde met warmte(transitie)visies vormden de start van deze brede inventarisatie.

In Duurzaam Gebouwd Magazine #42 lees je een uitgebreid artikel over deze ondersteuning en krijg je een goed beeld van het 10-stappen plan dat DWA ontwikkelde voor aardgasvrije wijken. Dit magazine verschijnt eind maart online en valt dan ook in papieren versie op de mat.