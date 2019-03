Masterclasses over implementatie circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit zijn niet meer weg te denken uit de alledaagse bouwpraktijk. De implementatie ervan roept echter nog veel vragen op. Vandaar de drie masterclasses van Antea Group.

Nederland is op weg naar een duurzaam gedreven en volledig circulaire economie in 2050. Op weg hiernaartoe hebben overheden ambitieuze doelen gesteld. Veel partijen worstelen echter nog met het vertalen van deze ambities, onder meer in de aanbestedingsfase.

“Veel organisaties schakelen ons in,” aldus Jasper Flapper van Antea Group, “omdat zij zelf onbekend zijn met circulaire oplossingen. Ook krijgen wij de vraag hoe circulaire ambities de keuze voor contractvormen en aanbestedingsprocedures beïnvloeden. Er is vooral een gebrek aan kennis over circulaire gunningscriteria. Wat kan en mag je van een opdrachtnemer verwachten?”

Een van de uitdagingen is nu om die circulaire ambities in te brengen in de actuele praktijk van gebiedsontwikkelingen. Hoe selecteer je de beste partijen? Wat betekent circulair voor de ontwikkeling en de exploitatie? Ook is het van belang te leren wat de impact is van circulaire strategieën op de grond- en vastgoedexploitatie en de beheerfase.

Betonstraatstenen

Ook de keuze van materialen is een vraagstuk dat Antea Group heeft onderzocht. “Voor een gemeente,” vervolgt Flapper, “hebben we uitgezocht en onderbouwd dat het toepassen van betonstraatstenen bijna 40 procent van de milieu-impact van het project veroorzaakt. Wij hebben geadviseerd om in meerdere betonproducten een alternatief en meer circulair betonmengsel te gebruiken. Daarmee konden de totale milieukosten worden teruggebracht met 50 procent, tegen slecht 5 procent extra kosten.”

“Steeds meer aannemers en producenten ontwikkelen duurzame en circulaire alternatieven voor standaard oplossingen. Marktpartijen willen echter wel zo veel mogelijk zekerheid dat hun investering in die nieuwe producten wordt terugbetaald. Opdrachtgevers doen er daarom goed aan hun circulaire ambities te blijven communiceren naar de markt. Ook in aanbestedingen.”

Innovaties

“Verder hebben we ook innovaties nodig, willen we de transitie naar een circulaire sector kunnen maken. Het is ook hier aan de opdrachtgevers om in hun vraag naar de markt ruimte te geven aan innovatie. Wat ook betekent dat de risico’s die hierbij komen kijken, concreet worden gemaakt. Pas daarbij vooral de instrumenten toe die innovatie stimuleren, zoals pilots, living labs en gedeeld risico.”

Masterclass

In drie nieuwe cursussen biedt Antea Group Nederland verdieping op de verschillende circulaire thema’s, verdeeld over deze masterclasses:

Masterclass circulair aanbesteden (28 maart of 9 mei 2019)

Masterclass circulaire gebiedsontwikkeling (4 april of 23 mei 2019)

Masterclass circulair beheer en onderhoud (11 april of 2 mei 2019)