Drempels wegnemen voor verduurzaming

Bram Adema van CFP Green Buildings zet dit jaar in op drie zaken: de energietransitie maken zonder risico's, de circulaire economie concretiseren en ook de particulier woningeigenaren aanzetten tot verduurzamen.

U wilt circulair ‘concreet’ maken. Wat bedoelt u daarmee?

“Het grootste misverstand is dat we denken dat afval de grootste grondstoffenbank is voor opname in een circulair systeem. De belangrijkste opgave is echter dat we stoppen met grondstoffen uit de aarde te halen. Daarbij, als we nu een database opzetten met materialen die in een gebouw zitten, leggen we eigenlijk vast wat in de toekomst misschien beschikbaar komt als grondstof. Daar lossen we het probleem van het huidige grondstofgebruik niet mee op. De visie van CFP is dat we als samenleving alleen nog maar hernieuwbare grondstoffen gebruiken en wat we al hebben zo lang mogelijk gebruiken. Dat is speciaal met gebouwen belangrijk, want die kunnen tientallen of honderden jaren mee als we ze duurzaam kunnen vernieuwen. Door gebouwen flexibel te maken wat indeling betreft kan de gebruiksduur bijvoorbeeld verdubbelen. Dat spaart dan 100 procent grondstoffen uit en dat is ook het grote verschil tussen gebouwen en alle andere producten.”

Veel gebouwen zijn toch ongeschikt om op te waarderen?

“Dan heb je het over 20 procent, denk ik, en die zou afgebroken moeten worden. Wij richten ons op de 80 procent die nu wellicht slechte energieprestaties hebben of die niet voldoen aan de huidige eisen. De eigenaren van die gebouwen willen we helpen om hun vastgoed een langere levensduur te geven. Dit kan door zo’n gebouw zonder nieuwe grondstoffen in stand te houden. Ook dat vind ik circulair. Daarbij gebruikt een circulair gebouw geen fossiele energie en de kwaliteit die het moet hebben komt zonder nieuwe grondstoffen tot stand. Het ideaalbeeld is dan iets als Slot Loevesteijn of een grachtenpand dat eeuwenlang in stand blijft.”

Dat zijn voorbeelden van gebouwen met energetisch gezien een moeilijke opgave …

“Toch kan het. Als je over een lange periode het onderhoudsbudget besteedt aan verduurzamen dan zijn ook deze gebouwen vroeger of later energieneutraal.”

Recent meldde u dat Nederland volgens u 17 miljoen duurzaamheidsmanagers heeft. Kunt u dat toelichten?

“Mij gaat het om het feit dat we in ons land 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen gebruiken. Allemaal zijn we als gebruiker, huurder of eigenaar, op de een of andere manier mee-beslisser. Voor het verduurzamen van al die gebouwen moeten we miljoenen mensen proberen te overtuigen en dat lukt dus nooit. Stel dat iedereen wel zijn eigen beslissing kan nemen om te verduurzamen, zonder dat daar offers voor gebracht hoeven te worden en dat het ook makkelijk is. Dan hebben we 17 miljoen mensen die er wél mee aan de slag gaan. Daarom gaan we als CFP samen met onze partners drempels wegnemen en mensen de garantie van ‘no-regret’-maatregelen geven.”

Hoe gaat CFP dat doen?

“We maken daarvoor een soort ecosysteem waarin de bank, de installateur en het vastgoedmanagement ervoor zorgen dat jij als persoon zonder risico die maatregelen kunt nemen. En dat zonder dat het ten koste gaat van je gewone leven. Bedenk dat je nu niet bij een bank hoeft aan te kloppen voor kleine bedragen die je wilt investeren. Wij willen dat wel bieden en het net zo makkelijk maken als dat je geld pint. Bij de energiebedrijven willen wij ervoor zorgen dat ze je garanderen dat de technische investering die je gaat doen ook duurzaam is en een gegarandeerde besparing oplevert. Bij je vastgoedbedrijf en installateur willen we ervoor zorgen dat ze je helpen alsof ze een adviseur zijn. Eigenlijk willen we iedereen helpen om zonder risico’s te verduurzamen.”

In Duurzaam Gebouwd Magazine #42 lees je het volledige interview met Duurzaam Gebouwd-expert Bram Adema. Dit magazine kun je binnenkort op de mat verwachten en online lezen.

Tekst: Tom de Hoog, Beeld: Robert Tjalondo