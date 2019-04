ABN AMRO Duurzame 50-genomineerden bekend

De lijst met genomineerden voor de ABN AMRO Duurzame 50 is bekend. In dit artikel lees je (op alfabetische volgorde) wie er is geselecteerd.

Foto: Thomas Rau neemt de ABN AMRO Duurzame 50 award in ontvangst van Claudia Reiner.

De lijst met genomineerden bekijk je in deze .pdf. Eerder publiceerden we al over de vakjury van de ABN AMRO Duurzame 50 en eerdere winnaars van de ABN AMRO Duurzame 50 Young Professional award.

Duurzame koplopers

Op 10 april kom je erachter wie de duurzame koplopers zijn van Nederland. “De ABN AMRO Duurzame 50 sluit goed aan bij de ambities van de bank”, vertelt sector banker bouw Petran van Heel. “We willen de koplopers belonen en runner ups een zetje in de rug geven. Met de ABN AMRO Duurzame 50 Young Professional award willen we ook de ambities van de jongere generatie belonen. Het track record van deze groep is nog niet zo lang, maar de potentie des te groter. Juist die ideeën moeten we in de spotlight zetten, want die maken de toekomst.”

