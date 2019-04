Kennisdelen en innovatieve concepten beleven

Op 9, 10 en 11 april vind je Van Wijnen met een stand (12.45) op Building Holland 2019. Kennisdelen en het beleven van innovatieve producten en concepten staat voorop.

Op dinsdag 9 april presenteert Rudy van Gurp om 14.45 uur (Gaia stage) het verhaal over Project Milestone, de 3D-betongeprinte woningen in Eindhoven, waarvan dit jaar de eerste huizen worden gerealiseerd. Op donderdag 11 april om 11:45 uur (Nexus stage) praat Marije Kamphuis je bij over ‘Samen bouwen aan de circulaire wijk van overmorgen’. Op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen hebben we de ruimte om toekomstdromen na te jagen. Hier experimenteren we met de remontabele en circulaire short stay wijk De Loskade.

