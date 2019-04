Nieuw: cursussen over Assetmanagement

Dit jaar lanceert de Leerfabriek, een platform waar leerproducten worden bedacht, gemaakt en aangeboden aan de markt, twee gloednieuwe cursussen over Assetmanagement. Benieuwd hoe je met Assetmanagement aan de slag gaat en je organisatie in beweging krijgt? Of wil je weten hoe je zorgvuldig integrale besluiten maakt en zorgt voor voldoende draagvlak in je omgeving? Dan zijn deze cursussen echt iets voor jou.

In de cursus Startup Assetmanagement krijgen deelnemers inzicht in de aanpak voor het implementeren van assetmanagement volgens onze Startup methode. De focus is gericht op praktische werkwijzen die direct toepasbaar zijn. Na afloop van de cursus:

Kennen deelnemers de kenmerken een fasen van een startup

Begrijpen deelnemers hoe zij de gewenste verandering kunnen bepalen

Weten deelnemers welke inhoudelijke thema’s belangrijk zijn en wat de samenhang is

Begrijpen deelnemers hoe zij de gewenste verandering kunnen organiseren

Weten deelnemers hoe zij anderen meenemen bij de implementatie

Als onderdeel van de cursus stellen deelnemers ook daadwerkelijk een plan op voor de implementatie van Assetmanagement binnen hun eigen organisatie. De cursus vindt plaats op 5 en 6 juni in hotel Van Der Valk in Utrecht.

In de cursus Assetmanagement: Besluitvorming met Draagvlak krijgen deelnemers inzicht in de werkwijze van assetmanagement. De cursus is gericht op onderbouwde besluitvorming met draagvlak van alle partijen. Na afloop van de cursus:

Begrijpen deelnemers hoe zij bestuurders beter kunnen meenemen in besluitvorming over projecten

Weten deelnemers hoe zij besluiten kunnen baseren op publieke waarde en risico’s

Weten deelnemers hoe zij de belangen van de omgeving beter mee kunnen nemen bij besluitvorming

Kunnen deelnemers een optimale afweging maken tussen ambitie, belangen, technische staat en budget

Als onderdeel van de cursus stellen deelnemers een verbeterplan op voor het proces van besluitvorming in de eigen organisatie. De cursus vindt plaats op 19 en 20 juni in Van Der Valk hotel in Utrecht.

Interesse in de cursussen? Lees hier meer informatie over de cursussen of schrijf je direct in.