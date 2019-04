Rondetafelgesprekken over circulariteit en duurzame inzetbaarheid

Praat mee over circulariteit, reduceren van faalkosten en duurzame inzetbaarheid tijdens Building Holland. ABN AMRO organiseert 4 ronde tafels over deze thema’s. Vind je het interessant om aan te sluiten? Stuur dan een e-mail naar cindy.bouman@nl.abnamro.com met daarbij je voorkeurstafel. In dit artikel lees je meer over de thema's van de rondetafelgesprekken.

In dit artikel geven we je een samenvatting van de rondetafelgesprekken die georganiseerd worden.

Tafel 1: ABN AMRO Groene Financieringen door de Groenbank en Sustainable Finance Desk

Heb je eigen vastgoed en renovatie- of nieuwbouwplannen? Wil je kijken hoe je kunt verduurzamen en de investering voordelig kunt financieren? Sluit aan bij de ‘Verduurzaming vastgoed’ tafel en ABN AMRO neemt je mee in de inzichten en mogelijkheden die ABN AMRO kan bieden.

Tafel 2 ABN AMRO Spotlight rapport, thema faalkosten

De bouweconomie draait op volle toeren. Toch zijn de winstmarges vaak maar beperkt, terwijl de faalkosten in de bouw nog steeds hoog zijn. ABN ARMO deed onderzoek. Ga met de bank in discussie over de beste oplossingen om de faalkosten te verminderen en waarmee de winstmarge te verhogen.

Tafel 3 ABN AMRO Lease

Tijdens dit rondetafelgesprek ligt de focus op de verduurzaming van machines die ingezet worden in de bouw. Moet een bedrijf nog wel een machine kopen met een verbrandingsmotor? Zijn elektrische motoren al op het benodigde niveau en kunnen ze al ingezet worden? Wat betekent dit voor de economische levensduur van objecten en de TCO? Hoe gaan leasemaatschappijen om met deze problematiek?

Tafel 4 ABN AMRO Verzekeringen en Nationale Nederlanden

Duurzaamheid in het kwadraat: met een groep mensen werken aan de gebouwen van vandaag en morgen, op een productieve en gezonde manier. Daarbij gaat het om ‘iets goeds doen voor de omgeving en het moet jarenlang meegaan’. Aan tafel wordt dit onderwerp belicht vanuit het perspectief van de bouwplaats-medewerker.

Schrijf je gratis in voor Building Holland op de website.