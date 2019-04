Circulariteit en energietransitie integraal aanpakken

Duurzaam Gebouwd organiseerde tijdens Building Holland een Round Table over energiebesparing en circulariteit. Lees nu de eerste inzichten.

Als onderdeel van de Meet the Experts Tour vond de Round Table met het thema Circulair Bouwen plaats op onze stand tijdens Building Holland (RAI, nog tot en met donderdag). Deze Tour verbindt op uitnodiging kennis, visie en netwerk van experts op directie- of managementniveau, in een open en inhoudelijke dialoog over een specifiek thema.

Aan de tafel over energiebesparing en circulariteit schoven in Amsterdam zeven deelnemers aan: Hans Korbee (programma-adviseur RVO), David de Grauw (projectmanager abcnova), David Anink (Stichting W/E adviseurs), Sanneke Kettenis (Blytta), Menno Schokker en Nordin Oudshoorn (Merosch) en Dennis Duffels (hoofd verkoop en marketing VBI).

Twee trajecten?

Energiebesparing is wat meer geland dan circulariteit, was de mening van Schokker. De twee zijn volgens hem nog te zeer twee verschillende trajecten. Hans Korbee was het daar echter niet mee eens. “In de transitieagenda zijn circulariteit en energiebesparing geïntegreerd.”

Het zevental aan tafel met moderator Wijnand Beemster (BouwCirculair).

Die integratie is ook terug te vinden in de Duurzaamheid Prestatie Gebouwen (DPG), een instrument om de energiebesparing van gebouwen én de milieuprestaties van de gebruikte materialen te combineren. Deze methode is een prima onderlegger om zowel circulariteit en energiebesparing onder een noemer te brengen.

Wel is het zo dat, om met DPG aan de slag te kunnen gaan, de verschillende tools die onder MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) hangen, en dan met name de Nationale Milieudatabase, verder ontwikkeld moeten worden.

