'In 2019 gebruikt Slokker alleen nog FSC-gecertificeerd hout'

In een paar jaar tijd heeft Slokker Bouwgroep zichzelf het gebruik van FSC-gecertificeerd hout eigen gemaakt. Vestigingsdirecteur in Almere Ruurd Kramer is dan ook erg blij met de eerste plaats in de Forest50. “Dit is vooral een opsteker voor al onze medewerkers: zij hebben hiervoor de inspanningen geleverd.”

Foto: Bij de renovatie van 92 woningen in de Amsterdamse Kinkerbuurt heeft Slokker Bouwgroep gebruikgemaakt van FSC-gecertificeerd hout. (Foto: Slokker Bouwgroep)

Bij de ingang van de vestiging in Almere van Slokker Bouwgroep hangt de ingelijste oorkonde, de prijs voor de winnaar van de Forest50. Hoewel het bouwbedrijf vorig jaar al van de achtste naar de tweede plaats steeg op deze ranglijst voor het gebruik van FSC-gecertificeerd hout, had directeur van de Slokker Bouwgroep-vestiging Ruurd Kramer de eerste plaats niet verwacht. “De verschillen aan de top van deze verkiezing zijn zo klein.”

De flinke stijging die het Noord-Hollandse bouwbedrijf in drie jaar tijd heeft gemaakt, is opvallend. “In 2014 hebben we voor het eerst in onze doelstellingen opgenomen om steeds meer duurzaam gecertificeerd hout te gebruiken, met 100% als uiteindelijk doel in 2019. In het begin hadden we moeite om bij ieder bouwproject aan voldoende FSC-gecertificeerd hout te komen: van dit hout was minder op voorraad bij de leveranciers. En als het er niet was, moesten we er dus op wachten.”

Wat het daarbij extra lastig maakte, was dat Slokker Bouwgroep de voorkeur geeft aan FSC-gecertificeerd hout boven PEFC-gecertificeerd hout. “Dat komt door de sociale component: FSC zorgt voor verantwoord bosbeheer door het leefgebied van planten en dieren te beschermen, met respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Zo weten we zeker dat we niet alleen de bestaande bossen in stand houden, maar ook de lokale omgeving hiervan kan profiteren.” [Bij PEFC zijn deze rechten ook gegarandeerd, red.] Daarom prijst hij zijn medewerkers voor de gekozen oplossing. “Eigenlijk was die eenvoudig: eerder vastleggen. Maar hieraan zitten wel risico’s verbonden, zoals onzekerheid of we een bepaald project wel mogen uitvoeren.” Vandaar dat hij de winst van de Forest50 als een opsteker voor al zijn medewerkers ziet. “Zij hebben hiervoor de inspanningen geleverd.”

FSC in pr-uitingen

Kramer is enorm te spreken over de ranglijst Forest50, die FSC Nederland in 2018 voor de vierde keer heeft opgesteld. “We merken dat onze opdrachtgevers, zoals woningcorporaties en beleggers, deze ranglijst goed in de gaten houden. Zo hebben we bij de renovatie van het winkelcentrum Eggert in Purmerend ook FSC-gecertificeerd hout toegepast. Met name voor de verhuur van het tweede deel van dit renovatieproject heeft opdrachtgever Wereldhave de toepassing van dit duurzaam gecertificeerde hout in zijn pr-uitingen gebruikt.

Daarnaast merken we dat steeds meer woningcorporaties het gebruik van FSC-gecertificeerd hout graag vermelden in hun communicatie. Dankzij hun pr-activiteiten leren we steeds beter hoe we zelf ook onze toepassingen van FSChout naar buiten kunnen communiceren. Dat gaat goed, maar we merken wel dat dit niet eenvoudig is: we zijn niet zo gewend om hiermee te koop te lopen.”

Volgens hem is hierbij ook een rol voor FSC Nederland weggelegd. “We merken regelmatig dat nog niet al onze opdrachtgevers hebben gehoord van FSC-gecertificeerd hout. Als we het uitleggen, dan snappen ze bijna altijd onze keuze. Maar in mijn ogen is dit niet alleen onze taak, ook FSC Nederland kan meer aandacht besteden aan de communicatie naar opdrachtgevers.” Aan de andere kant geeft hij toe dat juist een ranglijst als Forest50 hierbij een belangrijke rol speelt. “Ik zie de lijst als een soort barometer, die de mate van belangrijkheid meet. Door dit soort pr-momenten krijgt FSC-gecertificeerd hout weer wat meer aandacht.”

Met dit soort overwegingen kan Slokker Bouwgroep terecht bij FSC Nederland, meldt Kramer. “Wij hebben ons begin 2016 aangesloten bij het Bouw & Hout Convenant, een initiatief van FSC Nederland waarbij inmiddels zo’n 25 bouwbedrijven hebben aangesloten. Deze bedrijven werken gezamenlijk aan een minimale duurzame houtinkoop van 90% binnen drie jaar na ondertekening.



Ruurd Kramer: "Door FSC-gecertificeerd hout te gebruiken weten we zeker dat we niet alleen de bestaande bossen in stand houden, maar dat ook de lokale omgeving hiervan kan profiteren."

Tijdens de bijeenkomsten meld ik de positieve punten, maar ook de negatieve punten vanuit de werkvloer. Eén van die negatieve punten was bijvoorbeeld dat het toepassen van FSC-gecertificeerd hout voor veel administratieve handelingen zorgt. Ik weet dat FSC Nederland er inmiddels aan werkt om deze handelingen te verminderen.”

Circulariteit als toekomst

Hoewel slechts 10% van alle bossen in de wereld duurzaam gecertificeerd is, heeft FSC Nederland volgens hem voor veel positieve ontwikkelingen gezorgd. “In tegenstelling tot zo’n zes jaar geleden is duurzaam gecertificeerd hout in de meeste gevallen voorradig. Dat komt ook omdat we niet meer afhankelijk zijn van één houtsoort. We vragen onze opdrachtgevers niet meer om een specifieke houtsoort, maar willen juist weten wat de uiteindelijke bestemming van het hout wordt en welke eisen eraan worden gesteld. Vanwege weersinvloeden moet een houten gevel bijvoorbeeld aan hogere eisen voldoen dan een houten binnendeur. Zo spreiden we het gebruik van de verschillende soorten duurzaam gecertificeerd hout.”

Wel ziet Kramer het gebruik van duurzaam gecertificeerd hout als slechts een van de stappen naar circulair bouwen. “Dat heeft de toekomst. Het lastige is echter dat circulariteit lastig te meten is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CO 2 -reductie.” Daar komt bij dat de opdrachtgever garanties wil over de materialen die zijn gebruikt. “Een materiaal als hout is goed opnieuw te gebruiken, maar wij weten niet onder bijvoorbeeld welke weersinvloeden een houten kozijn heeft gestaan. Daarom kiezen we in de meeste gevallen toch voor nieuw hout.”

De top 10 van de Forest50 2018

Forest50

In de Forest50-ranglijst worden bouwbedrijven onder andere getoetst op het totaal toegepaste volume duurzaam hout en de CO 2 -opslag in dit hout, het toepassen van minder bekende tropische houtsoorten, de communicatie over de kwaliteiten van duurzaam hout binnen biobased en gezond bouwen en het gebruik van (uitsluitend) houten kozijnen in standaard woningen. De Forest50 wordt opgesteld door FSC Nederland en is in 2018 voor de vierde keer uitgereikt. In 2019 voegt FSC Nederland de Bosberekentool als nieuw criterium hieraan toe. Lees meer over deze tool in dit artikel.

Tekst: Tim van Dorsten