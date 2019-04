Kerckebosch Zeist wint prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit

Tijdens het Nationaal debat Natuurinclusief bouwen op 11 april heeft de jury o.l.v. tv-tuinman en presentator Lodewijk Hoekstra de eerste prijs voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit uitgereikt aan wethouder Marcel Fluitman van gemeente Zeist en directeur Wijkontwikkelingsmaatschappij Evert Jan Roelofsen.

Op de foto: de winnaars en de juryleden van de prijsvraag

De gemeente Zeist, Woongoed Zeist en de Wijkontwikkelingsmaatschappij kregen de prijs voor het herontwikkelingsproject Kerckebosch. Het andere genomineerde project was de uitvraag van gemeente Utrecht voor de hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord.

Volgens de jury laten beide projecten zien dat natuurinclusief bouwen op weg is naar het nieuwe normaal. Steeds vaker worden projectontwikkelaars uitgedaagd om natuur en groen integraal onderdeel te maken van de bouwplannen. Bij beide uitvragen lag de kiem van de ontwikkeling bij enthousiaste en betrokken teams van onder andere wethouders en bestuurders die niet op zoek zijn naar business as usual maar op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingen met nieuwe partijen en actief burgers en omwonenden betrekken bij de bouwplannen.

Wethouder van Zeist, Marcel Fluitman, laat weten blij te zijn met de prijs. 'Het is erg leuk om een prijs te winnen, maar belangrijker vind ik nog om te zien wat anderen doen. Ik vind dat we veel meer aan elkaar moeten laten zien wat er kan, wat er mogelijk is. Dat vind ik de meerwaarde van zo'n prijs.'

Fluitman over Kerckebosch: 'De wijk is organisch opgebouwd. Wij hebben vanuit de gemeente alleen gezegd wat voor soort woningen er moesten komen, daarna hebben we het losgelaten. Dat levert zoveel creativiteit op, maar vooral ook eigenaarschap. Wat er nu ligt, is van de bewoners.'

Voorafgaand aan de prijsuitreiking voerden lokale, regionale en landelijke bestuurders en de bouwsector een debat over de groeiende noodzaak en kansen voor natuurinclusief bouwen.

Duurzaamheid van Kerckebosch Zeist

In een eerder gepubliceerd artikel op DuurzaamGebouwd.nl lees je meer over de circulariteits- en duurzaamheidsambities. Er zijn diverse duurzame initiatieven in het gebied:

Eigen wifi-spot, werkt 100% op groene stroom

4.000 planten met Plant-e technologie en zonnepanelen wekken stroom op

7 totempalen van hergebruikt Kerkebosch hout dienen als wegwijzer

Wadi’s zorgen voor natuurlijke infiltratie

Gekapt hout uit Kerkebosch wordt hergebruikt voor picknickbanken, speelaanleidingen en vogelhuisjes

Duurzame led-verlichting

Natuurinclusief bouwen

Het Nationaal Debat Natuurinclusief bouwen en de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit waren een initiatief van DuurzaamDoor (RVO) i.s.m. de partners van de participatietafel biodiversiteit (natuurinclusief bouwen): Provincie Noord-Holland, Heijmans, NL Greenlabel, IVN,, Gemeente Den Haag, VHG, AM, WUR, Vogelbescherming, TU-Delft, Ballast-Nedam Development, NEPROM, Provincie Overijssel, Acquire Publishing en Ministerie van LNV.