Construct Advocaten nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Advocatenkantoor wil samenwerkingsvormen ondersteunen waarin duurzaamheid goed gewaarborgd kan worden.

De tweede dag van de beurs Building Holland (nog tot en met donderdag) staat niet alleen in het teken van het Green Tie Gala, de bekendmaking van de ABN AMRO Duurzame 50 en de viering van het 10-jarig jubileum van Duurzaam Gebouwd. Een extra feestelijk moment was de ondertekening van het contract met de nieuwe partner Construct Advocaten.

Het in Elst gevestigde kantoor, bestaande uit Edwin van Dijk, Robert Jan Kwaak en Lenneke Muller, is gespecialiseerd in bouwrecht. Bij een bezoek aan het recente Bouwgenootschap-congres bleek de thematiek van ‘innovatieve samenwerking’ een perfecte verbinding te vormen met de plannen van Construct.

Oplossingen

Standaard lineaire contracten zijn tegenwoordig als vertrekpunt niet altijd meer voldoende. En zeker met de stijgende vraag naar duurzaamheid. Edwin van Dijk: “Circulariteit veronderstelt een andere manier van samenwerken. Daarin kunnen wij nadrukkelijk een rol spelen door bijvoorbeeld onze oplossingsgerichtheid. Dat past heel goed bij ons als kantoor. Wij zijn als advocaten geen cowboys die verschillen alleen maar groter maken.”

Construct wil met name in de contractfase kunnen meedenken. “Natuurlijk is samenwerken ook de spanning opzoeken en die kan twee kanten uitgaan. Iedereen wil uiteindelijk geld verdienen. Maar men moet zich ook realiseren dat duurzaamheid en circulariteit ook onderlinge afhankelijkheid vergt. Dat je het juist samen moet doen,” aldus Van Dijk.

Niet te stoppen

“Veel projecten duren gauw vijf jaar en dan moet je, als er in de tussentijd misschien veel nieuwe mensen aan boord komen, ook kunnen terugvallen op goede afspraken. Dat is het kader dat bij ons past. Aannemers moeten nu ook inzien dat ze niet kunnen blijven afwachten. Wie nu niet inzet op circulariteit gaat over een paar jaar kansen missen.”

Van Dijk roept aannemers daarom op om het voortouw te nemen, zodat ook gemeenten inzien dat duurzaamheid en circulariteit criteria in de aanbesteding moeten gaan worden. Van Dijk: “Het onderwerp is nu elke dag in het nieuws, we moeten er echt wat mee doen, overheden moeten het in de aanbesteding meenemen en dus moet ook de markt mee. Het is een niet te stoppen proces.”

Op de foto v.l.n.r.: Lenneke Muller, Edwin van Dijk, Robert Jan Kwaak en Niels van Ommen.