Duurzaam Gebouwd Congres Live on Stage: Douwe Faber en Houkje Rijpstra

Er staat weer een video online van twee keynote-sprekers tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019: Douwe Faber en Houkje Rijpstra. Bekijk het interview met het duo op de YouTube-account van Duurzaam Gebouwd.

Misschien kon je niet bij het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 aanwezig zijn of wil je de keynotes terugkijken. Dan ben je op ons YouTube-kanaal op het juiste adres: daar publiceren we diverse video's van het Duurzaam Gebouwd Congres 2019. In een eerderartikel lieten we je de video zien van de presentatie van Hilbrand Katsma. Bekijk alle video’s over het congres in de afspeellijst ‘DG Congres 2019’.