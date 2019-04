Nog een hoogtepunt van het Green Tie Gala: de speech van Thomas Rau

Naast de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50 aan Onno Dwars was er bij het Green Tie Gala tijdens Building Holland nog een hoogtepunt.



Dat Thomas Rau vorig jaar de hoofdprijs tijdens het Green Tie Gala won, was volgens hemzelf een merkwaardige vergissing. Want waarom zou die prijs moeten gaan naar iemand die zegt dat duurzaamheid een van de allergrootste problemen van deze eeuw wordt? Beseffen de 400 aanwezigen in de zaal wel dat ze, samen met Rau, tot de probleemgroep behoren? Een lekkere binnenkomer.

Help, een akkoord!

Er zijn meer, niet meteen voor de hand liggende problemen, volgens Rau. Neem het Klimaatakkoord van Parijs. Leuk dat we akkoord zijn, met z’n allen? Nee, help een akkoord! Waarin is afgesproken wat allemaal mogelijk is in de toekomst. Maar niet wat nodig is, aldus Rau.

En zo gaat de architect twintig minuten door met het keihard voorhouden van een spiegel aan de zaal. Zijn indringende verhaal leidt, via het beëindigen van roken, drinken en buitenechtelijke relaties (“voor 87,3% in 2053”) en het voorstel voor een achttiende Sustainable Development Goal (Verenigde Naties), naar een pleidooi om vooral van één centraal thema uit te gaan: de aarde. We zijn te gast op de aardbol, maar zijn de relatie ermee aan het verknoeien.

Mexit

Een mexit of mentale exit, dit is waar het volgens Rau uiteindelijk om gaat. Circulariteit staat volgens Rau voor het volledig opnieuw ontwerpen van de keten en gaat vooral over de houding ten opzichte van alles wat ons ‘zijn’ op deze aardbol mogelijk maakt. En dat heeft volgens hem helemaal niets met duurzaamheid (materialen, producten) te maken.





