ABN AMRO Duurzame 50: de volledige lijst

Tijdens het Green Tie Gala 2019 heb je de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50 kunnen meemaken. Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars nam de nummer 1 positie in op de lijst, gevolgd door Yvette Watson (2) en Andy van den Dobbelsteen (3). In dit artikel vertellen we je meer over de complete top 50.

De top 10:

1 Onno Dwars – Ballast Nedam

2 Yvette Watson – PHI Factory

3 Andy van den Dobbelsteen – TU Delft

4 Biense Dijkstra – Dijkstra Draaisma

5 Bram Adema – CFP

6 Cécile van Oppen – Copper8

7 Jim Teunizen – Alba

8 Aukje Kuypers – Kuijpers

9 Ben van Berkel – UN Studio

10 Marjet Rutten – Constructief

In deze .pdf bekijk je de volledige lijst. Het Green Tie Gala beleef je opnieuw door dit artikel te lezen en de terugblikvideo te bekijken. Daarnaast hebben we de volledige keynote van Thomas Rau voor je klaarstaan. Laat je inspireren!