Verse cursussen: Projectcoach Bouw & Infra en Assetmanagement

Duurzaam Gebouwd heeft interessante cursussen voor je die je verder kunnen brengen op het gebied van facility management en bouw & infra. Vijzel je kennis op en ontdek in dit artikel voor welke leergangen van De Leerfabriek je je kunt inschrijven.

De eerste cursus waar we je wat over vertellen is die van ‘Projectcoach Bouw & Infra’. In deze leergang staat optimale samenwerking in de veranderende bouw & infrasector centraal. Bij deze leergang kom je erachter wat je rol is als Projectcoach en welke interventies je kunt doen. Daarnaast kun je verschillende soorten bijeenkomsten (PSU, PFU, BOT en intakegesprekken) voorbereiden en begeleiden en faciliteren. Verder wordt het eenvoudiger om je opdrachtgevers te adviseren, om samenwerking verder te verbeteren.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over deze cursus voor Projectcoach Bouw & Infra? Op deze pagina vind je alle details, bijvoorbeeld over de vereiste startcompetenties en de praktische informatie.

Kansen grijpen met Assetmanagement

De tweede cursus waar we wat meer details over geven is die van Assetmanagement. In deze cursus, die bedoeld is voor beheerders, regisseurs en trekkers bij het implementeren van Assetmanagement. Deelnemers krijgen inzicht in de aanpak voor het implementeren van assetmanagement volgens de Startup-methode. De focus ligt op praktische werkwijzen die direct toepasbaar zijn.

Na afloop van de cursus begrijpen deelnemers hoe ze gewenste veranderingen kunnen bepalen, weten ze welke inhoudelijke thema’s belangrijk zijn en wordt het duidelijk hoe de gewenste veranderingen gerealiseerd kunnen worden.

Meer weten over deze cursus voor Assetmanagement? We verwelkomen je graag op deze pagina, waar we je meer informatie geven over de twee cursussen rondom dit thema.