Energietransitie invullen met scala innovatieve oplossingen

Geen one size fits all-aanpak, maar een breed spectrum van duurzame en realistische systeemoplossingen. Op de korte termijn volop kansen met hybride systemen, op de lange termijn potentieel voor waterstofoplossingen. Dat is het uitgangspunt voor een succesvolle energietransitie, als het aan Nefit Bosch ligt. “Iedere situatie kent een unieke oplossingsrichting en daar willen wij met ons uitgebreide productportfolio een sleutelrol in spelen.”

Nederland moet omgetoverd worden tot een duurzame omgeving, met energieneutrale gebouwen in iedere wijk. Gemeenten werken hard aan transitieagenda’s, om in 2021 een plan te presenteren. Eén ding is zeker: er zijn meerdere routes om te volgen en verschillende oplossingen zijn noodzakelijk om volledig CO2-neutraal te zijn binnen de krappe deadlines. “In de nieuwbouw is de route al grotendeels bepaald: all-electric oplossingen of warmtenetten”, vertelt directeur verkoop Wilfred Horst. "Maar we weten ook dat er in Nederland veel plekken zijn waar dit scenario minder waarschijnlijk is.”

Verschillende paden

Zo zijn er wijken die op de korte termijn gesloopt gaan worden, in verbinding staan met een warmtenet of waarvan de energie-infrastructuur op de schop gaat. “De komende tijd wordt er meer duidelijk over de mogelijkheden in diverse wijken”, weet collega Jan Blom, die de rol van marketing manager vervult. “We zien in diverse gemeenten al energieloketten ontpoppen, die informatie moeten geven over de verschillende paden naar een duurzame omgeving. Niet iedere route leidt naar een warmtepomp. Soms is een HR-ketel nog de beste oplossing, maar dat is van de situatie afhankelijk.”

Onafhankelijk van de randvoorwaarden in de wijk zijn no regret maatregelen een goed uitgangspunt. “Daarmee kunnen we toekomstbestendigheid borgen in ieder project”, vult Horst aan. “Want de plannen voor de wijk-voor-wijk aanpak liggen nog niet overal op tafel.” Dit betekent niet dat ambities van woningcorporaties, gebouweigenaren en ontwikkelaars onzichtbaar of afwezig zijn. “Integendeel. We zien in de markt veel beweging. Koplopers zetten hun schouders onder duurzame ontwikkelingen, ook al zien we nog veel vraagtekens in de discussie.”

Juist die variabelen eisen een andere mindset en inzet. “Het credo is dan ook om kleinschalig te starten en vooral te doen. Leer van de voorbeelden en schakel bij. Inclusief de mogelijkheden voor innovatieve financieringsconstructies en of andere diensten om de klanten te ontzorgen”, aldus Horst. Voor Bosch betekent dit een omslag in denken en doen. “Het is een kwestie van de discussie aangaan en de verschillende opties uitdenken en uitrekenen”, licht Blom toe. “Dat eist van ons ook een andere manier van werken. Terwijl we eerder een traditionele leveranciersrol aannamen, stappen we nu samen met de opdrachtgever in een verduurzamingstraject waar we misschien niet alle details van weten, maar wel gezamenlijk naar het beste resultaat toewerken.”

Wilfred Horst en Jan Blom van Nefit Bosch

Dat betekent meer tijd en aandacht voor innovatie en samenwerking. “We hebben daarbij een breed productportfolio met bewezen oplossingen die hun sporen hebben verdiend in de markt”, vult Horst aan. “Zo introduceerde ons moederconcern Bosch in de jaren ’70 al de warmtepomp, daar zijn er inmiddels door Bosch al meer dan 850.000 van verkocht en geïnstalleerd. Zowel hybride als all electric oplossingen. Ons uitgangspunt is daarbij ‘Duurzaam Realisme’, oftewel duurzaamheid die daadwerkelijk haalbaar is.”

Innovatie aanjagen

Naast de bestaande oplossingen is er volop ruimte voor andere technologie en nieuwe concepten. “We zijn daarin proactief naar de markt, omdat we innovatie willen aanjagen en de discussie op gang willen brengen”, gaat Horst verder. “We maken veel gebruik van de kennis en het onderzoek dat we in onze Europese organisatie hebben.” Bosch besteedde op de Bouwbeurs 2019 bijvoorbeeld ook aandacht aan de elektrische cv-ketel. “We willen mensen aan het denken zetten. Denk er eens over na in welke situaties ook zo’n oplossing uitkomst biedt. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat je meteen fors inzet op een specifieke technologie, maar het kan zeker helpen om bepaalde opgaven in de transitie vorm te geven”, geeft Horst aan.

Bij het peloton is een afwachtende houding te proeven, waarbij ‘waterstof’ steeds vaker het argument is om nu geen actie te ondernemen. “Er is zeker potentieel op de lange termijn, maar je moet je afvragen of deze vervanger van aardgas meteen op grote schaal kan worden ingezet in de gebouwde omgeving”, legt Blom uit. “Beoordelen we dit op macro-economisch niveau, dan weten we dat andere sectoren zoals industrie waarschijnlijk voorrang krijgen.”

Dat betekent niet dat waterstof geen plek heeft in de oplossingsrichtingen voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving. “Integendeel, we hebben internationale pilots lopen in onder andere Groot-Brittannië”, geeft Horst aan. “Daar putten we weer nieuwe kennis uit en onderzoeken we hoe we waterstofoplossingen marktrijp maken. Met projectteams zetten we ook op deze ontwikkeling in, maar we zien dit wel als een lange-termijn-ontwikkeling.”

Van single naar multi tech

Pionieren loont. “Ons concern is actief met brandstofceltechnologie en we onderzochten eerder al in gasabsorptie warmtepomptechnologie en HRE”, gaat Horst verder. “We zijn van een single tech naar een multi tech bedrijf gegaan.” Die reis vergt niet alleen een investering in R&D, maar ook in andere competenties. “Het is niet alleen technologie die bepaalt hoe succesvol je oplossingen kunt aandragen, het gaat ook om organisatorische en dienstverlenende processen eromheen.”

Zo is de samenwerking met installateurs essentieel om de technologie op de juiste manier in projecten toe te passen. “We bieden trainingen aan om ervoor te zorgen dat de innovaties op de juiste manieren worden toegepast en dat er voldoende kundige professionals zijn”, zegt Blom. “Daar roept de bouw- en vastgoedsector ook hard om. Het delen van kennis en kunde en slimmer werken is essentieel om meer ademruimte te krijgen in het nijpende tekort aan handen.”

Er blijkt grote behoefte aan trainingen. “We onderscheiden grofweg drie groepen installateurs: een kopgroep, het peloton en achterblijvers”, vertelt Horst. “De kopgroep is al aan even de slag met de installatie van warmtepompen en blijft hierin investeren. Dan is er een peloton dat al ervaring heeft met duurzame projecten en dit gedachtegoed op korte termijn wil uitbreiden. Ten slotte is er een groep die de kat uit de boom kijkt en vooralsnog de focus heeft op de traditionele oplossingen. Al die groepen moeten we enthousiasmeren om mee te gaan in de transitie.”

Versnellen in duurzaamheid

Datzelfde enthousiasme zien we bij het duo terug als het gaat om de inzet op verduurzaming en vernieuwing. “Met onze rolverandering in het achterhoofd gaan we samen met onze opdrachtgevers de uitdaging aan voor een duurzame gebouwde omgeving”, vertelt Blom. “Niet met één oplossing, maar met verschillende, toegespitst voor de opgave. Diezelfde hechte samenwerking willen we ook met ketenpartners, om tot innovaties te komen die impact maken. Van standaard oplossingen tot meer geïntegreerde concepten zoals bijvoorbeeld de Nefit Energybar of Nefit Energytop. We dagen koplopers en innovators dan ook uit om oplossingsrichtingen uit te denken, om samen te versnellen in duurzaamheid. Wij willen wel.”