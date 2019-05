EDGE Olympic heeft primeur met WELL Platinum

Wat moet het kantoorgebouw van EDGE Olympic fijn zijn om in te werken. Het is namelijk het eerste gebouw in Nederland dat de WELL Core & Shell Platinum Certification heeft behaald. Dit kantoorgebouw aan de Zuidas van Amsterdam heeft daarmee een landelijke primeur.

Onder andere EDGE Technologies heeft zijn hoofdkantoor in het gebouw, dat in 2018 werd geopend. Met het behalen van de WELL-certificering laat het gebouw zien een positieve impact te hebben op de gezondheid en het welzijn van de aanwezige gebruikers. In de zeven categorieën van WELL V1 (lucht, water, licht, voeding, vitaliteit, comfort en geest) werd hoog gescoord. Duurzaam Gebouwd-partner DGMR heeft de WELL certificering als WELL AP begeleid. De certificering betrof Core & Shell, de bouwkundige kern en gevel.

Gezondheid en creativiteit optimaliseren

EDGE Olympic is voorzien van slimme technologie om de gezondheid, creativiteit en productiviteit van iedere gebruiker te optimaliseren. De luchtkwaliteit wordt gemeten en er wordt biophilic design toegepast, waarbij de natuur naar binnen wordt gehaald. “Gezonde werkplekken maken de gebruikers van onze gebouwen creatiever en productiever”, geeft oprichter en CEO van EDGE Technologies Coen van Oostrom aan. “We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een nieuwe standaard hebben gevestigd om aandacht voor duurzaamheid en gezondheid in de gebouwde omgeving naar een hoger plan te tillen.” Het eindresultaat is het gezondste gebouw van Nederland aan de meetlat van WELL. “Dit energieneutrale project promoot actief welzijn aan de huurders en EDGE Olympic krijgt zeker opvolgers.”

WELL V2 Certified voor interieur

EDGE Olympic heeft twee verdiepingen met studio's en co-working spaces, die worden verhuurd door Epicenter. De andere verdiepingen worden verhuurd aan DFFRNT Media, EVBox, Ebbinge en Microsoft. Het hoofdkantoor bevindt zich op de vierde verdieping. Dit hoofdkantoor is in de race om als eerste gebouw ter wereld WELL V2 Certified te worden voor het interieur. Met die certificering op zak zou het gebouw een van de weinige gebouwen ter wereld zijn met de keurmerken voor de bouwkundige kern, de gevel én het interieur. Ook het beleid gericht op het stimuleren van gezond gedrag en gezondheidsbevorderende arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol om dit gebouw gezond te maken.

Fotograaf: Ossip van Duivenbode