Wonen krijgt in Provenier voorrang op zorg

Nieuwe zorginstelling in Rotterdam kan van functie veranderen en stimuleert cohesie tussen bewoners onderling en in de wijk.

Met de Provenier is een bijzondere zorginstelling ontwikkeld in een karakteristiek en binnenkort beschermd stukje Rotterdam. Vlak achter Rotterdam CS, aan de Provenierssingel, ontwikkelde KAW architecten (architect: Candice de Rooij) deze nieuwe zorginstelling, die van functie kan veranderen en daarmee toekomstbestendig is. Bovendien is de Provenier zo ontworpen dat ook cohesie tussen de bewoners, onderling en in de wijk, gestimuleerd wordt.

De fraaie binnentuin van de Provenier.

Zorg volgt

Provenier huist verschillende zorgbehoevenden op één plek en daarbij staat kwaliteit van leven centraal. KAW heeft daarom geprobeerd om met het ontwerp mensen met dementie of een andere beperking te ondersteunen in hun dagelijks leven. Het was KAW’s idee om het wonen de nadruk te geven en zorg te laten volgen. Goed wonen gaat in zekere zin dus voor zorg in de Provenier en zorgaanbieder Middin ging daarin direct mee.

Iedereen heeft nu een eigen woning, ook omdat iedereen recht heeft op privacy en een eigen leefruimte. Het ontwerp is daarom gebaseerd op gewone, zelfstandige woningen, die zijn voorbereid op het scheiden van wonen en zorg. Dit geeft de Provenier dus toekomstwaarde.

Etalage

Ook vanuit het oogpunt van het ontwerp zelf is de Provenier bijzonder. Zoals de ‘omgekeerde etalage’, waardoor bewoners naar buiten kunnen kijken als het koud is en ze niet op de bankjes aan de Provenierssingel zitten. Rond de beschutte binnentuin met groen en water bevinden zich op iedere verdieping huiskamers met een zonnig terras.

Ook zorgt het pand op een andere manier voor een verbinding met bewoners onderling en met de al aanwezige voorzieningen in de wijk. Zo bevinden zich nu aan de karakteristieke Provenierssingel functies als fysiotherapie en het trefpunt voor buurtbewoners en cliënten. Het ontwerp voor de nieuwe Provenier is zeer zorgvuldig in de omgeving ingepast, mede omdat de Provenierssingel binnenkort tot beschermd stadsgezicht wordt verklaard.

KAW deed voordat ze met de Provenier begonnen uitgebreid onderzoek naar de zorginstelling van de toekomst. Daaruit kwam onder meer naar voren dat een goed ontwerp kan bijdragen aan besparingen op het gebied van zorg en energieverbruik en in de Provenier zijn die besparingen uiteindelijk ook gerealiseerd.

De Provenier is officieel opgeleverd in december 2018; de eerste bewoners zijn er net ingetrokken.

Meer achtergronden vind je hier.

Foto's: Marcel van der Burg