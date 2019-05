Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en gebruikers van warmte en koude

Ennatuurlijk bestaat vijf jaar en levert inmiddels warmte en koude aan ruim 80.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. Die energie komt altijd uit de buurt, want het bedrijf koppelt lokale bronnen en gebruikers aan elkaar.

In het kader van het vijfjarig bestaan spreekt directeur Erik Stronk zich uit over de ontwikkelingen bij het bedrijf en de visie op de toekomst.

Tot vijf jaar geleden maakte Ennatuurlijk deel uit van Essent en voor Stronk (foto onder) was het een grote uitdaging om er een trots en autonoom bedrijf van te maken. Stronk: “Want het is nogal een verschil of je onderdeel uitmaakt van een grote energiemaatschappij, of dat je een zelfstandig MKB-bedrijf bent. Warmte werd destijds gezien als een bijproduct, wat betekende dat er niet meer echt in geïnvesteerd werd. De nieuwe aandeelhouders PGGM en Veolia dachten hier anders over en richtten Ennatuurlijk op. Zij zagen enorme potentie en zaten te springen om mooie projecten. Eerst was warmte een bijproduct. Nu zitten we in een markt die volop in de belangstelling staat en in ontwikkeling is. En dat is gaaf!”

Unieke positie

“Onze organisatie moest na de verzelfstandiging wennen aan de groei en de nieuwe energie die dat met zich meebrengt. Ineens werden er volop kansen gecreëerd. Met name de laatste jaren is duurzame energie en warmte een hot topic geworden, een onderwerp waarover tijdens feestjes gepraat wordt. Dat is een geweldige ontwikkeling.”

“De branche waarin wij werken, staat volop in de belangstelling en is enorm in ontwikkeling. De politiek heeft als doelstelling om Nederland volledig gasloos te krijgen. En wij zijn in de unieke positie om hieraan een boost te geven. Wij hebben namelijk een fantastische oplossing om hieraan bij te dragen.”

Volledige pakket

“Wij kunnen en willen flink investeren in een duurzamer Nederland. Als ik zie wat er allemaal gebeurt hier, maakt het me heel trots dat ik directeur van Ennatuurlijk ben. Met een kleine 200 medewerkers zijn wij kleiner dan de energiereuzen om ons heen. Daardoor hebben we kortere lijntjes en kunnen we sneller schakelen. Tegelijkertijd zijn we groot genoeg om expertise en een volledig pakket aan te bieden.”

“Door onze warmtenetten zijn we een lokale monopolist. Klanten hebben nu nog geen keuzevrijheid. Onze focus is om de klanten zo tevreden te maken dat áls ze zouden kunnen kiezen, ze meteen voor ons zouden gaan. Ons klanttevredenheidcijfer is gestegen van een kleine zes bij de oprichting naar een dikke acht in 2019. Dit hebben we voor elkaar gekregen door in te spelen op klantervaring, door duidelijke antwoorden te geven, door het aanpassen van processen en het coachen van collega’s. Die ‘acht’ is onze nieuwe norm geworden. Die gaan we vasthouden en hopelijk zelfs overtreffen.”

Voortekenen geweldig

“Ik vind de komende vijf jaar heel spannend. De voortekenen zijn geweldig. Met de focus en ambitie om helemaal van het gas af te komen, ligt er een gigantische klus. Als de plannen doorzetten, zal de markt vervijfvoudigen. Wij hebben nu een marktaandeel van ongeveer 20% en ons doel is om dit op zijn minst te behouden. Een enorme klus, waarvan onze handen gaan jeuken. Om deze groei te kunnen realiseren zijn we druk bezig met het in de markt zetten van een aantal proposities.”



“Neem bijvoorbeeld ‘Gas uit, warmte aan’, een plan waarbij we woningbouwcorporaties geheel ontzorgen bij de overstap van gas naar ons warmtenet. Of ‘VerduurSamen’, waarmee we een bedrijventerrein in zijn geheel kunnen laten aansluiten op onze warmtenetten. Verder kijken we met ‘Early birds’ hoe we losse woningen aan ons warmtenet kunnen koppelen. De groei die we willen doormaken, vraagt veel drive en innovatiekracht van onze medewerkers. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om groei. Minstens zo belangrijk is de ambitie om onze vijf grootste netten op korte termijn te verduurzamen. Dit kan alleen door innovatie, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van aardwarmte. Door vol in te zetten op duurzaamheid, werken we niet alleen aan een duurzame toekomst voor Nederland, maar ook voor Ennatuurlijk.”

Bron: persbericht Ennatuurlijk