2 jaar De Bouwagenda in vogelvlucht

De Bouwagenda bestaat twee jaar. Recent publiceerde het initiatief een video over de behaalde resultaten in deze afgelopen twee jaar. In dit artikel nemen we belangrijke mijlpalen, waaronder de lancering van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en de renovatieversneller voor scholen, onder de loep.

In juni 2018 is op initiatief van de Bouwagenda door de ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, Techniek Nederland, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland de intentieverklaring voor de oprichting van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) getekend. Begin mei werd het BTIC officieel gelanceerd. Overheid, marktpartijen en kennisinstellingen werken samen en wisselen dankzij het centrum kennis uit. Doel is om doorbraken te bewerkstelligen om kostenverlaging en productiviteitsstijging te realiseren met het oog op de klimaatgoals voor 2050.

Ook de ondertekening van de DigiDealGO (zie video bovenaan dit bericht) is een feit. In de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) worden sectorbrede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Met deze deal spreken de betrokken partijen commitment uit om de digitalisering van de bouw naar een hoger niveau te tillen. Digitalisering heeft een positieve uitwerking op circulariteit en op proces- en kostenoptimalisatie. Een volgende stap is het digitaliseren van het aanbestedingsproces. In een eerder gepubliceerd artikel interviewden we BIM Loket en vertelden we meer over de aanloop naar en de urgentie van de DigiDealGO. Directeur Jacqueline Meerkerk komt niet alleen aan het woord in dit artikel, ze spreekt ook tijdens het seminar BIM als Businesscase. Op deze pagina lees je meer over het seminar.

Meer uit de kokers van de Road Maps

Uit de kokers van de Road Maps komen meer interessante resultaten. Neem de renovatieversneller voor scholen. Nederland telt ongeveer 10.000 schoolgebouwen met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar. Vaak lijden de prestaties en gezondheid van leerlingen en leerkrachten onder het slechte binnenklimaat waarin les wordt gegeven. Bovendien kost zo’n oud gebouw veel geld. De vaak té hoge energierekening moet dan betaald worden uit het budget dat eigenlijk voor onderwijs bedoeld is. Op dit moment worden er ongeveer honderd scholen per jaar grootschalig aangepakt. Er moeten jaarlijks vijf keer zo veel scholen worden verbeterd om de gestelde klimaatdoelen te halen. Hiervoor wordt de renovatieversneller scholen ontwikkeld, als vervolg op de reguliere renovatieversneller. Een ander belangrijk wapenfeit is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. In deze agenda lezen we meer over de ambitie voor overheden om 100% circulair in te kopen in 2023.

