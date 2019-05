Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

In vervolg op het seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ publiceren wij vandaag het consultatiedocument met een nieuw model voor twee soorten bouwteamovereenkomsten.

Het nieuwe model werd tijdens het seminar, vorige week in Amsterdam, gepresenteerd door het Bouwgenootschap, denktank van Duurzaam Gebouwd. Na maanden van voorbereiding volgt vandaag de publicatie van de modelovereenkomst voor een klassiek bouwteam (Bouwteam UAV) en voor een modernere variant (Bouwteam UAVgc).

Vooral door de huidige bouwopgave, gekenmerkt door een enorm bouwvolume in een decor van duurzaamheid, circulariteit en energietransitie, is er in de bouw een enorme behoefte aan versnellen en opschalen. De daarbij vereiste, soepele samenwerking kan worden geleverd door een bouwteam.

Voordelen

Voordelen daarbij zijn bijvoorbeeld de ontwerpkennis die een opdrachtgever bij de opdrachtnemer kan verkrijgen en de optimale samenwerking die een bouwteam kan bewerkstelligen. Daarvoor zijn wel extra bepalingen nodig en die worden geleverd in het nieuwe model, dat een bouwteam mogelijk maakt met de UAV en nu ook met de UAVgc.

In het eerste geval gaat de bouwteamfase over in de realisatie na het gereedkomen van een uitvoeringsontwerp (UO). In het tweede geval eindigt de bouwteamfase eerder, na het definitief ontwerp (DO), en moet de opdrachtnemer - onder UAVgc - tijdens de realisatie nog diverse ontwerpdetails verder invullen.

Samenwerking

Het nieuwe model stuurt heel concreet op samenwerking, transparantie en gelijkwaardigheid. Die samenwerking stelt ook eisen aan de houding en het gedrag, maar hoe dat wordt ingevuld is maatwerk. Die stap dient bewust bij de start van de samenwerking gemaakt te worden en moet daarna structureel onderhouden worden.

De inrichting van dat proces en de visie van inschrijvers kan ook een onderdeel vormen van een aanbesteding en een kwalitatieve beoordeling van inschrijvingen. Daarnaast is de ontwikkeling van de relatie cruciaal in het succes van de samenwerking en Project Start-Up’s en Project Follow-Up’s kunnen hierbij belangrijke instrumenten zijn.

Budget

Uit het consultatiedocument wordt verder duidelijk dat het succes van de samenwerking binnen het bouwteam mede tot stand komt door de inzet van objectieve kostendeskundigheid ten aanzien van het taakstellend budget. Een iteratief proces, waar ontwerp (keuzes) en kosten regelmatig in beeld worden gebracht, draagt daaraan bij. Verder wordt aanbevolen om belangrijke ontwerpkeuzes middels een trade-off matrix te maken en expliciet vast te leggen. Dit is belangrijk in het kader van herleidbaarheid, maar ook om teleurstellingen tijdens de uitvoering te voorkomen.

Juridisch gezien houdt een bouwteam op na het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst. Het is echter wel de intentie van de initiatiefnemers dat de wijze van samenwerking en de kernwaardes worden doorgezet in de uitvoeringsfase. Het zou zonde zijn als met het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst de partijen niet langer gebruikmaken van de samenwerkingsgerichte elementen uit de bouwteamovereenkomst.

In het nieuwe model wordt ten slotte daarom ook geadviseerd dat de leden van het bouwteam de realisatie begeleiden. Zo kunnen de opgebouwde samenwerking en het vertrouwen als basis dienen voor een succesvolle uitvoering, oplevering en ingebruikname van het werk.

Ontdek nu zelf al ins en outs in het consultatiedocument (Word-doc).

Het team dat de nieuwe bouwteamovereenkomst ontwikkelde, bestaat uit Joost Merema (PRO6 managers), Andrea Chao (Simmons & Simmons) Arno Hoevink en Henberto Remmerts (beide Tauw), Jaap de Koning (Witteveen+Bos) en Niels van Ommen (Duurzaam Gebouwd).