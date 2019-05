Video: Building Holland 2019 Live On Stage | Erik Ubels

Heb je Building Holland 2019 gemist of wil je het herbeleven? Wij publiceren video's van de keynotes op het Duurzaam Gebouwd Talks-podium op ons YouTube-kanaal.

De eerste video die we je laten zien is een presentatie van Erik Ubels, Chief Technology Officer van Edge Technologies. Hij belicht elementen als healthy & productivity in gebouwen en laat zien hoe gebouwen van EDGE Technologies inzetten op energiebesparing, gezondheid en op welke manier data wordt toegepast bij verduurzaming. De volledige presentatie van Ubels vind je op deze pagina, bovenaan.

Houd het YouTube-kanaal van Duurzaam Gebouwd in de gaten voor meer presentatievideo's.