Metropoolregio Amsterdam maakt kennis met materialenpaspoort

Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt samen met Madaster om de circulaire bouweconomie in de regio te stimuleren. Gemeenten en provincies in de MRA krijgen een materialenpaspoort aangeboden voor een van hun gebouwen. “Wij vinden het belangrijk om overheden te ontzorgen bij het kennismaken met een materialenpaspoort.”

De gemeenten krijgen ondersteuning bij de keuze voor een gebouw, het beschikbaar maken van data over het gekozen pand en het gebruik van Madaster. Iedere overheid krijgt een compleet communicatiepakket aangeboden, om de eigen organisatie te informeren over het traject. “Ik hoop dat gemeenten zo kunnen ervaren dat het materialenpaspoort voor hen een zinvol instrument is”, geeft grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann aan van MRA.

Kwaliteit en herkomst van materialen

“We gaan onze nieuwe brandweerkazerne circulair bouwen en het zou prachtig zijn als we bestaand materiaal kunnen hergebruiken”, geeft coördinator duurzaamheid Hessel Kruisman van Bloemendaal aan. Door Madaster in te zetten kan vastgoed een materialenpaspoort krijgen, met informatie over de kwaliteit en de herkomst van materialen en de losmaakbaarheid ervan. Hergebruik bij verbouwingen of het terugwinnen van materialen wordt hierdoor eenvoudiger.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Transitie versnellen

“Dankzij de MRA materialenpaspoort-pilot kunnen overheden de meerwaarde van een materialenpaspoort ervaren”, vertelt business developer Jeroen Broersma van Madaster. “Hiermee kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie binnen de regio versnellen.”