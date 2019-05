Eerste certificaten uitgereikt voor uitverkochte opleiding aardgasvrije gebouwen en gebieden

De eerste leergang Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving is met succes afgesloten. Met gepaste trots maken initiatiefnemers Duurzaam Gebouwd, Nieman en TVVL bekend dat bijna 20 deelnemers het certificaat behaalden.

In vijf modules leerden de deelnemers alles over aardgasvrije oplossingen en de realisatie van een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Van een introductie over #VanGasLos, tot kennisdelen over wijkgerichte aanpakken en het uitlichten van praktijkvoorbeelden: deelnemers werden geprikkeld om uit de comfortzone te stappen en kennis te delen met koplopers uit andere bloedgroepen.

Gevarieerd gezelschap

Onderling inspireren en enthousiasmeren gebeurde veelvuldig en er ontstonden boeiende discussies dankzij de diversiteit aan deelnemers. “Bij de kick-off waren onder meer 2 woningcorporaties, 5 gemeenten, 4 installatiebedrijven en 7 adviseurs aanwezig”, vertelt Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk over het gevarieerde gezelschap. Uit de sessie bleek onder andere dat er niet één passende oplossing is om wijken en gebieden #VanGasLos te maken. “Het beleid is nog in ontwikkeling en er is een belangrijke rol weggelegd voor de Regionale Energiestrategie en het gemeentelijk Warmteplan.”

Er ontstonden boeiende discussies dankzij de diversiteit aan cursisten

Uit de comfortzone

Daarom deelden deelnemers kennis, om te versnellen en een integrale benadering voor de energietransitie op te zetten. Daarvoor moest één ieder uit zijn of haar comfortzone komen en zich openstellen voor andere visies. Juist het onderling sparren en uitwisselen van informatie vormden belangrijke onderdelen voor het succes van de leergang. Uit een rondvraag bleek dat deelnemers de grote variatie in de groep interessant vonden en van elkaars expertise profiteerden.

Een van de deelnemers neemt het Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving in ontvangst

Succes opvolgen

“En we gaan door”, geeft Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd aan, “want dit succes willen we natuurlijk opvolgen. Op 29 mei start de volgende leergang en op de website van Duurzaam Gebouwd lees je meer details over de komende edities, waar je je nog voor kunt inschrijven. Ik kijk al uit naar de volgende leergangen, waar we ongetwijfeld tientallen professionals aan elkaar verbinden om kennis te vermenigvuldigen om slimme stappen te zetten naar #VanGasLos.”

Op DuurzaamGebouwd.nl lees je alle informatie over de verschillende modules van het Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving. Hier schrijf je je ook direct in voor de derde editie van de cursus en versnel je samen met andere professionals naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.