Systeemgerichte contractbeheersing in project ZAMEN

Speciale aanpak om snel inzicht te krijgen in het functioneren van kwaliteitssystemen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan wegen en kunstwerken.

In opdracht van Rijkswaterstaat ondersteunt Antea Group Nederland bij de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) in het project ZAMEN. Dit project omvat een pakket aan onderhoudsmaatregelen aan veertien wegtracés in Gelderland en Overijssel. Met daarbij ook veel aandacht voor ‘Meer Veilig’ maatregelen en de realisatie van twee ecopassages.

Samen met enkele andere bureaus is Antea Group Nederland door Rijkswaterstaat aangewezen om de realisatie van diverse projecten te begeleiden met behulp van de SCB-methodiek. Belangrijke onderdelen hierin vormen het coördineren van toetsen, het verrichten van waarnemingen en het uitvoeren van kwaliteitsaudits en kwaliteitstoetsen.

Volledige afsluitingen

In het project Zamen staat de veiligheid voor zowel de wegwerker als de weggebruiker voorop. Daarom heeft Rijkswaterstaat in samenspraak met de opdrachtnemers op de aspecten veiligheid, doorlooptijd en kwaliteit de afweging gemaakt voor het zoveel mogelijk werken in volledige afsluitingen.

De daadwerkelijke uitvoering vindt daarom plaats in verkeersluwe periodes, zoals avonden, nachten, weekenden en vakantieperiodes. Tijdens deze afsluitingen vinden werkzaamheden plaats op alle denkbare disciplines: van het frezen en aanbrengen van asfaltdeklagen tot betonreparaties en van conservering van leuningen tot het vervangen van voegovergangen.

In het voortraject van ZAMEN is Antea Group betrokken geweest bij de conditionerende onderzoeken en het maatregelenadvies. Tijd is daarbij de voornaamste uitdaging, aangezien in korte tijd aanvullende onderzoeken moeten worden uitgevoerd en contracteisen moeten worden omgevormd naar ontwerpen en uitvoeringsplannen.

Krappe planning

Systeemgerichte Contractbeheersing is erop gericht om snel inzicht te krijgen in het functioneren van de (kwaliteits)systemen door het uitvoeren van gecombineerde systeem- en procestoetsen. Verder zorgt Antea Group voor het tijdig en gedegen toetsen van ingediende ontwerpen en plannen. De grootste uitdaging in het project ZAMEN is het flexibel inspelen op de krappe en dynamische uitvoeringsplanning. Om dit te kunnen realiseren werkt Antea Group met een breed team aan materiedeskundigen, auditors en - als spin in het web - een toetscoördinator.

De praktijk van Systeemgerichte Contractbeheersing werd onlangs uitgebreid toegelicht in dit interview in ons digitale magazine.