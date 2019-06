Healing Environment als leidraad bij Zorghotel Domstate

Het voormalige reactiveringscentrum Albert van Koningsbruggen in Utrecht werd getransformeerd naar een 4-sterren Zorghotel: Domstate. Revalidatie komt hier in een versnelling, dankzij de principes van healing environment. Daarnaast is aandacht besteed aan duurzaamheid, waaraan onder andere de CO2-neutrale Marmoleum-vloeren bijdragen.

Beeld: Michael van Oosten

Bij de renovatie is het gebouw tot op het casco gesloopt en opnieuw ingedeeld. De gevel heeft een upgrade gekregen met natuursteen-bekleding. Verder is de pui opnieuw ingedeeld en voorzien van aluminium kozijnen met hoogwaardig isolatieglas. Verder zijn alle zorgkamers voorzien van ruime glaspartijen om het uitzicht te vergroten.

Andere duurzaamheidsmaatregelen zijn de verhoging van het dak van het opleidingslokaal, waardoor veel meer daglicht naar binnen valt. Verder zijn er CO2-neutrale Marmoleum-vloeren van Forbo, die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de schil.

Hotelkamer met op de vloer CO2-neutraal Marmoleum van Forbo Flooring

Upcyclen

In de vloeren worden overbodige resten van de cacao-industrie geupcycled. “De Marmoleum-fabriek staat in een gebied waarin veel cacao wordt verwerkt”, vertelt Product Line Manager Linoleum Piet Looijen van Forbo Flooring. “De harde cacaoboonschillen – de reststoffen die vrijkomen bij de cacaoproductie – worden door ons verzameld en fijngemalen, waarna ze in het effen Marmoleum worden ingestrooid.”

Healing Environment

Zoals eerder genoemd is de healing environment een belangrijk onderdeel van het zorghotel. Het doel hiervan is dat mensen sneller genezen en de situatie van ziek zijn niet vervelender wordt. Het zicht op natuur en frisse lucht draagt bij aan sneller genezen, evenals natuurlijk daglicht.