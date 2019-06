Netwerkbedrijven willen niet veranderen

Over het gebrek aan uitvoerend personeel horen we de netwerkbedrijven de laatste tijd steeds vaker klagen. De energietransitie zou zelfs onuitvoerbaar zijn als er niet in rap tempo technische mensen worden opgeleid om de energie infrastructuur te onderhouden en te vernieuwen. Voelbaar is het ook. Er zijn(te)veel bouwplaatsen in Nederland die de geplande opleveringsdatum niet halen omdat de netwerkbedrijven niet in staat zijn om op de afgesproken tijdstippen de aansluitingen te realiseren. Iets wat steeds actueler wordt naarmate er sneller gebouwd gaat worden door toenemende industrialisatie in de bouw.

Gefrustreerd door de dagelijkse praktijk van planningsachterstanden, slechte communicatie en het moeten maken van een nutteloze meterkasruimte, bedachten een aantal partijen uit de bouwsector (Hegeman/Lowik/De Modulefabriek) een oplossing. Een oplossing die het werk van de netwerkbedrijven sterk versimpelt, tijd bespaart en, niet onbelangrijk, een stuk veiliger maakt. Gek genoeg ligt het eerste prototype al bijna drie jaar op de plank en lukt het de bedenkers maar niet om deze oplossing door te ontwikkelen met de netwerkbedrijven en geaccepteerd te krijgen door de netwerkbedrijven. U kent het wel. Zodra je met een verfrissend idee komt bij een techneut gaat hij je omstandig uitleggen waarom de door u bedachte oplossing vooral niet kan.

Waar draait het allemaal om?

Wat de bedrijven hebben bedacht is een manier om bij de aanleg van de infrastructuur (ten behoeve van een nieuwbouwproject) de voorzienig voor een huisaansluiting al gelijk mee te nemen. Dat doen ze door middel van een aansluitbox die op de perceelsgrens kan worden aangebracht. Het huis wordt door middel van een waterdichte stekker gekoppeld aan het netwerk. Dat stekkeren gebeurt door de bouwer. Na het aanbrengen van de aansluitboxen hoeven de netwerkbedrijven dus niet meer op de bouwplaatsen te verschijnen. Bijkomend voordeel is dat de meterkast onderdeel wordt van de gebouwinstallatie en op een volkomen andere plek en in een andere maatvoering gepositioneerd kan worden. Het handhaven van de meterkast had na het wegvallen van de gasmeter natuurlijk sowieso ter discussie moeten staan. Meteropnemers komen niet meer langs (dus waarom bij de voordeur) en de watermeter en electrameter kunnen prima gescheiden worden.

De aansluitbox

Wat lossen we hiermee op?

De voordelen van plug-and-play aansluitingen zijn evident. Ik som ze maar eens op:

Drastische daling van de aansluitkosten.

Flinke besparing op bouwkosten door wegvallen meterkast.

Geen gedoe meer met het niet halen van de planning door de bouwer omdat netwerkbedrijven uitlopen op andere werken door personeelstekort of weersomstandigheden.

Meer mensen beschikbaar die aan belangrijkere zaken dan een huisaansluiting kunnen werken binnen de opgave van de energietransitie.

Aanzienlijk veiliger voor het uitvoerend personeel; er hoeft niet meer ondergronds aangesloten te worden op kabels die onder spanning staan.

Waarom komen we niet verder?

Dat is een waanzinnig goede vraag die ik graag bij de netwerkbedrijven wil neerleggen. De argumenten waarom techneuten het geen goed idee vinden kennen we al. Want de gesprekken tot nog toe gingen met techneuten die gepokt en gemazeld zijn in het beargumenteren waarom bepaalde technische oplossingen niet kunnen. Een kleine greep: het stekkeren is te gevaarlijk (huh .. ?? Maar auto’s stekkeren we ook met veel hogere spanningen en stroomsterktes), ondergronds is niet veilig (huh … ?? jullie hele netwerk ligt onder de grond incl. verbindingen), werken aan een doos onder de grond is arbeidsomstandighedenrisico (huh .. ?? Het blootleggen van ondergrondse kabels om een huisaansluiting te maken op aan kabel onder spanning is veiliger?).

Huisaansluiting maken in de praktijk

Hoe komen we wel verder?

Netwerkbedrijven werken met een eigen regulering die door schade en schande is vormgegeven de afgelopen decennia. Niks mis mee. Maar wenselijke veranderingen komen daardoor niet van onderop tot stand. Daarnaast is de meterkastregelering landelijk gelijksoortig gereguleerd door alle netwerkbedrijven. Veranderingen komen daardoor niet door adaptatie van één netwerkbedrijf tot stand. Het opstarten van een roadmap voor deze plug-and-play huisaansluiting zal dus eerst op managementniveau en op het niveau van de samenwerkende netwerkbedrijven haar goedkeuring moeten krijgen. Daarna voelen de mensen in het veld pas de vrijheid om de prototypes door te ontwikkelen tot een industrieel produceerbare oplossing.

De bouwsector kan niet wachten!