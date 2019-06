Afval-linoleum wordt grondstof voor nieuwe toepassingen

Linoleum wordt op dit moment zo’n dertig jaar gebruikt als vloer, waarna het vaak wordt verwijderd en weggegooid. Verleden tijd als het aan Forbo Flooring en een groep derdejaars studenten Sustainability van de Universiteit Utrecht ligt. Zij willen ‘afval’-linoleum inzetten als grondstof voor nieuwe producten.

Het afval moet in de nieuwe situatie worden opgehaald, schoongemaakt, gegranuleerd en geperst. Hierdoor ontstaat een nieuwe grondstof ontstaat, dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld schoolmeubilair.

Eerst moet duidelijk zijn waar de vloeren liggen en welke bedrijven het linoleum willen en kunnen verwijderen. Alleen grotere afval-linoleum zijn interessant, want kleine oppervlakken kosten te veel om te transporteren en te verwerken. Studenten gaven dan ook aan dat Forbo eerst moet starten met linoleum uit projecten van 300 vierkante meter of groter.

Recyclen

Het verwijderde linoleum wordt vervolgens naar de recyclinglocatie worden gebracht. Daarna moet het gerecycled worden. De meest haalbare methode is het schoonborstelen van materiaal en granuleren, waarna het kan worden verhit en geperst tot een nieuw product. De laatste stap is het vinden van een nieuwe toepassing voor het product, zoals het gebruik in schoolmeubilair. De studenten adviseerden verder om de haalbaarheid als boekbindmateriaal en schoolbordafdekking verder te onderzoeken.

Samenwerken en realiseren

Duurzaam Gebouwd-partner Forbo zoekt nu verschillende partners om het plan te realiseren. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan het project of wil je meer informatie? Neem dan contact op. Bekijk ook haar expertprofiel op DuurzaamGebouwd.nl