Oproep: innovaties gezocht voor versnelling naar aardgasvrije gebouwde omgeving

Heb jij een innovatie die geschikt is om te verbouwen en te versnellen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving? Dan raden we je aan om aan de slag te gaan met de DEI+ Innovaties Aardgasvrij-regeling, een subsidie ten behoeve van aardgasvrije woningen en utiliteitsgebouwen.

De subsidiepot, die dit jaar ruim 11 miljoen euro omvat, is voor ongeveer een derde deel aangesproken. De regeling sluit op 13 augustus of wanneer het budget is uitgeput. De regeling is opengesteld op basis van het first-come-first-serve principe, oftewel: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Schrijfdag

Om je aanvraag te vereenvoudigen organiseert Duurzaam Gebouwd-partner TKI Urban Energy een Schrijfdag. Gedurende de dag kun je een ruimte boeken om te werken aan de aanvraag, terwijl innovatiecoaches inhoudelijke en technische vragen beantwoorden. De Schrijfdag vindt plaats op woensdag 10 juli in Utrecht. Via deze link krijg je meer informatie.

Vraag je je af of je innovatie geschikt is voor de subsidieaanvraag? Er zijn drie voorwaarden waaraan je noviteit moet voldoen:

De innovatie staat vlak voor de marktintroductie, alleen pilots worden gesubsidieerd

Er is financiering voor het niet-gesubsidieerde deel (kleine bedrijven ontvangen 45% van de innovatiekosten, middelgrote 35% en grote bedrijven 25%)

De pilot moet gereed zijn voor het einde van dit jaar, of in 2020 maar binnen een jaar na de start; in dat laatste geval is per deelnemend bedrijf maximaal € 125.000 beschikbaar.

Doe mee, schrijf in

Bekijk deze link voor meer informatie en meld jezelf aan voor de Schrijfdag voor de DEI+ Innovaties Aardgasvrij-regeling.