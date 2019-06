De rol van intrinsieke motivatie bij de verduurzaming

Loop jij nog niet voorop met goede groene bedoelingen en wil jij ook een duurzame koploper worden?

De bouw staat voor een immense opgave en ondertussen vraagt het Klimaatakkoord van Parijs om een serieuze energietransitie. Zie daar de grote kansen voor de bouwwereld. Echter, niet iedereen ziet dat voldoende helder, of wil dat niet zien. De hoogste tijd voor verandering en een versnelde transformatie? Bezoek dan op 3 juli de SneakPreview Frontrunners in Stewardship.

Nyenrode

In elke markt zijn nu transities gaande richting duurzame ontwikkelingen en het zijn daarbij vaak individuen die de kar trekken. Zij doen dat vanuit een persoonlijk motief en zijn gewoon aan de slag gegaan. Deze vooroplopende mensen nemen de leiding en dagen zichzelf en anderen steeds weer uit om bewuste en betere beslissingen te nemen. De veranderingen die teweeg moeten worden gebracht, komen bijna altijd vanuit hun eigen persoonlijke overtuiging.

Professor Andre Nijhof onderzocht de afgelopen jaren de rol van die intrinsieke motivatie bij verduurzamingstrajecten. Tijdens de SneakPreview Frontrunners in Stewardship (3 juli, Theaterzaal Nyenrode Business University) zal Nijhof ingaan op de onderzoeksresultaten en daarover debatteren met de deelnemers.

Formule

De tweede spreker in Breukelen, Charlotte Extercatte (AmbassadorWise, foto), heeft in de afgelopen vijftien jaar frontrunner programma’s ontwikkeld bij vooruitstrevende organisaties. Zij zal haar ervaringen delen en toelichten wat de formule is van Frontrunners in Stewardship.

De krachtenbundeling van Nijhof en Extercatte richt zich op high potentials en zorgt versneld voor een andere mindset en cultuur ten aanzien van maatschappelijke waardecreatie.

