Laat je horen voor de thema’s van 2020

We hebben je nodig. Achter de schermen werkt Duurzaam Gebouwd hard aan de kersverse jaarplanning voor 2020, dat een onderscheidend jaar voor de bouw- en vastgoedsector wordt. Samen moeten we versnellen, dus vragen we je mening over de thema’s die we volgend jaar moeten behandelen.

Het is een terugkerend ritueel waar we met veel energie en enthousiasme naar uitkijken: samen met onze partners en experts selecteren we de onderwerpen die een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We zorgen ervoor dat favorieten als Renovatie en Transformatie, Circulair Bouwen en Gezonde Gebouwen jaarlijks terugkomen en wagen ons tegelijkertijd aan nieuwe thema’s, die de toekomst van de bouw- en vastgoedsector beïnvloeden. Maar die thema’s bedenken we natuurlijk niet zelf. Daarom draaien we de rollen om en vragen we jou om ons te inspireren met jouw themasuggestie.

Tijd voor actie

Nu vraag je je misschien af: ‘Wanneer kan ik mijn suggesties doen voor de thema’s van 2020?’ Het antwoord zal je positief verrassen. Nú is het moment om aan te geven waar wij onze inhoudelijke pijlen op moeten richten. Denk jij dat we meer interviews moeten houden over de voor- en nadelen van waterstof? Of verdient het onderbelichte biophilic design de spotlight? Misschien vind je wel dat we Materialenpaspoort als apart onderwerp moeten behandelen en niet langer onder het thema Circulair Bouwen moeten scharen.

Laat je horen

Laat je horen over je voorkeur, dan doen wij de rest. Je doet dit eenvoudig door een mail te sturen naar themas@duurzaamgebouwd.nl. Vervolgens nemen wij je suggesties in behandeling en laten we je weten welke thema’s in 2020 worden behandeld in onze jaarplanning.