Antea Group duizend dagen later op landelijke tv

Met een heuse tv-spot op de landelijke zenders markeert ingenieurs- en adviesbureau Antea Group het einde van het eigen duizenddagen-plan.

Antea Group lanceert deze week een tv-commercial op de landelijke televisie, een uniek feit voor een ingenieursbureau. “Als innovatief bureau doen we de dingen graag nét iets anders,” aldus CEO Rob van Dongen.

De tv-spot markeert het einde van het duizenddagen-plan, waarmee Antea Group de afgelopen jaren succesvol investeerde in zichtbaarheid, klantgerichtheid en innovatie. Het doel van dit plan is om in 2020 het beste ingenieursbureau van Nederland te worden. Inmiddels behaalde Antea Group haar eerste top drie-notering in de Top 50 van Ingenieursbureaus. Ook wil het bureau zich profileren als aantrekkelijke en onderscheidende werkgever.

Trots

“Bij deze ambitie hoort ook dat we lef tonen,” vertelt Van Dongen, initiator van het duizenddagen-plan. “We zijn trots op ons werk, ons merk én we willen laten zien dat onze mensen een belangrijke rol spelen in de toekomst van Nederland. De kennis van ingenieurs is hard nodig om een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving te realiseren. Niet voor niets dat één van onze eigen medewerkers de hoofdrol in de tv-spot vertolkt.”

Julianabrug

De commercial wordt deze week uitgezonden op NPO 1, 2 en 3. In de spot is een belangrijke rol weggelegd voor de Julianabrug. Deze veel bekroonde brug bij Zaanstad (onder meer winnaar van de Nederlandse en Europese betonprijs) werd onder andere door de ingenieurs van Antea Group technisch mogelijk gemaakt.

Bekijk hieronder de commercial:

Bron: persbericht Antea Group