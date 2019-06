Vier keer goud voor Rouwmaat Betoncentrales

Op het gebied van het duurzaam produceren van beton is Rouwmaat Betoncentrales koploper in de Achterhoek en Twente. En dat is goud waard.

Afgelopen vrijdag, 21 juni, heeft Kiwa vier gouden CSC-certificaten uitgereikt aan de betonmortelcentrales van Rouwmaat. Alle vestigingen van het bedrijf lopen nu voorop met het duurzaam produceren van beton.

Zowel voor landelijk opererende bedrijven als voor regionale spelers is het van belang duurzamer te gaan produceren. Het CSC-certificaat maakt daarbij duurzaamheid aantoonbaar en vormt voor afnemers van beton het bewijs daarvan. Het certificaat heeft een internationale status en kent vier niveaus: brons, zilver, goud en platina.

Juiste balans

“Het CSC-certificaat is een tastbaar bewijs dat de betonsector verduurzaamt en op weg is om de klimaatdoelstellingen te halen,” aldus Remco Kerkhoven van kenniscentrum Betonhuis en de expert op het gebied van duurzaam bouwen met beton. Ter illustratie: het CSC-certificaat wordt gewaardeerd met een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1 in BREEAM.

Jan Smit, directeur Rouwmaat betoncentrales, voegt toe: “Wij richten ons al jaren op het ontwikkelen en verduurzamen van onze betonmortel. De uitdaging blijft de juiste balans te vinden tussen het creëren van duurzame betonmortel in samenhang met respect voor het welbevinden van mens en milieu. Het gouden CSC-certificaat is een tastbaar bewijs van erkenning voor ons vakmanschap, waar wij erg trots op zijn.”

Bij de foto (bovenaan): Op de Betoncentrale van Groenlo ontvingen Dave Rouwmaat, Gerben van Sark, Jan Smit en Otto van Baak de gouden CSC-certificaten uit handen van Pleun Kleinveld.