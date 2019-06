Gezonde en effectieve koeling met natuurlijke principes

Met IntrCooll-units van Oxycom zorgen voor een gezonde, schone en comfortabele werkomgeving.

- advertorial -

Het is een hot thema, de afgelopen jaren: hoe houd ik bij stijgende temperaturen mijn huis en werkomgeving koel? Daarbij wil je geen last hebben van tocht, niet verkouden worden en je wilt toch ook verse lucht kunnen blijven inademen. En dat niet alleen thuis, maar ook in kantoorruimten, klaslokalen of een complete fabriekshal. Oxycom levert de benodigde apparatuur, waarmee men zich het hele jaar prettig voelt en ook nog beter presteert. En dat tegen een fractie van de energie- en milieukosten van een traditionele airconditioning.

Diverse prijzen

De IntrCooll-units van Oxycom werken op basis van indirect/direct adiabatische koeling. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de natuurlijke principes van het verdampen van water. Zo koelt ook het menselijk lichaam af door verdamping van transpiratievocht op de huid. Het systeem is zo innovatief dat Oxycom er al diverse prijzen mee won, zoals de KNVvK Innovatie Award 2017 en de Design Plus Award 2019 tijdens de laatste editie van de ISH.

Minder ziekteverzuim

Met oplopende temperaturen en steeds beter geïsoleerde huizen heeft onze maatschappij een toenemende behoefte aan koeling. Het bijzondere systeem van Oxycom kan grote hoeveelheden lucht koelen, verversen en filteren, en het is uiteraard mogelijk om een verwarmingssysteem te integreren.

IntrCooll-unit bij BMI-Thegon in Baak.

Er wordt daarbij geen gebruikgemaakt van HFK-koudemiddelen. Het systeem heeft inmiddels in de praktijk bewezen dat het niet alleen bijdraagt aan besparing van kosten, maar vooral leidt tot minder ziekteverzuim en betere prestaties.

Begrip

“Wij zijn begonnen in het Midden-Oosten,” vertelt Kor Foekens, commercieel directeur bij Oxycom, “maar dankzij het succes doen we ook steeds meer projecten in Nederland, Duitsland en Europa. De behoefte aan koeling neemt onomstotelijk toe, daarover is geen discussie. En wij hebben een systeem ontwikkeld dat niet alleen tegemoetkomt aan die behoefte, maar veel meer doet. We staan nog aan het begin van deze ontwikkeling, maar ik ben ervan overtuigd dat we over een paar jaar een begrip in de markt zullen zijn.”

Altijd maatwerk

De ene fabriekshal is de andere niet en daarom gaat het bij de IntrCooll-units altijd over maatwerk. “Het lastigste is het maken van de juiste berekeningen. Je moet met tal van zaken rekening houden. Hoeveel machines staan er die warmte afgeven? Hoeveel zonlicht komt er binnen? Hoeveel mensen werken er? Wordt er lucht afgezogen? Het is niet zomaar een broodje van de plank!”

Kansen voor installateurs

Deze bijzondere manier van koelen biedt nieuwe kansen voor installateurs, vervolgt Foekens. “Voor alles is er een eerste keer en dat geldt hier ook. Wij trainen en helpen de installateur, gaan een keer mee en dan hebben ze het in de vingers. Bovendien kunnen ze natuurlijk altijd op ons terugvallen. Het ontzorgen van de installateur staat voorop.”

Succesvol

Oxycom heeft inmiddels in veel plaatsen succesvolle projecten uitgevoerd. Zoals bij BMI-Thegon in Baak en BitcoinMining in Duitsland (foto bovenaan pagina). Drie grote projecten zijn momenteel in uitvoering: bij drukkerij Lijnco in Groningen, bij machinefabriek Dimetec in Veghel (onderste foto) en bij het Jumbo E-fulfilment Center in Raalte.

Heel bijzonder is het koelen van een van de grootste prebake-bakkerijen in Duitsland. Bij Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co KG in Bocholt werden dertig grote IntrCooll Plus-units geïnstalleerd. De temperaturen in de productiehallen en de verpakkingsafdeling werden zo sterk werden verlaagd. Foekens: “Uiteindelijk draait het om tevreden klanten, die zelf ervaren dat deze bijzondere manier van koelen voor hen de beste oplossing is.”

Voor meer info, bezoek: www.oxy-com.com